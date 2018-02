Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a publié un résultat net de 119,87 millions d’euros au titre de son exercice 2017, en recul de 3% par rapport à 2016. De son côté, le chiffre d'affaires consolidé s’établit à 232 millions d'euros, en baisse de 2,3%. Compte tenu de ces éléments, le groupe proposera un dividende de 2,66 euros par action, stable sur un an." S'agissant de nos perspectives pour l'année en cours, et compte tenu du bon niveau de commandes enregistrées en 2017 et début 2018, nous estimons que le chiffre d'affaires consolidé 2018 devrait se situer dans une fourchette de 235 à 250 millions d'euros, l'EBITDA consolidé dans une fourchette de 145 à 155 millions d'euros et nous anticipons un maintien du montant du dividende au titre de 2018 ", a indiqué Philippe Berterottière, le Président-Directeur Général de GTT.