Le CAC 40 finit en baisse de 0,4% à 5.258,24 points, USA et Chine pèsent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien n'est pas parvenu vendredi à confirmer son fort rebond de la veille, finissant la semaine sur une baisse, lesté par un nouveau regain des inquiétudes liées aux conséquences des tensions commerciales accrues entre les Etats-Unis et la Chine. Après avoir bondi de 2,62% jeudi, de loin sa meilleure performance intraday de l'année, le CAC 40 a fini vendredi en baisse de 0,4% à 5.258,24 points, et le SBF 120 a perdu 0,3% à 4.210,51 points. Sur le plan des actions, le cours de GTT a enregistré la plus forte hausse du marché parisien, avec un gain de 2,9% à 52,05 euros, au lendemain d'un nouveau contrat d'équipement de deux méthaniers. Côté baisses, Tarkett a reculé de 3,4% à 26,88 euros alors que Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours à 30,40 euros. Lundi verra le début des publications des chiffres d'affaires trimestriels: LVMH, qui a fini vendredi en baisse de 0,7% à 262,60 euros, ouvrira le bal après bourse. (adore@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire