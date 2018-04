GUERBET : Plan stratégique GEAR 2023

Villepinte, 18 avril 2018 - Guerbet (la « Société »), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, publie aujourd'hui son plan stratégique GEAR 2023.





A propos de Guerbet

Guerbet est un acteur leader mondial de l'imagerie médicale. La Société est spécialisée dans la recherche, la production et la distribution de produits de contraste, ainsi que de systèmes d'injection et de services complémentaires. Les produits de Guerbet sont utilisés pour les diagnostics et de manière croissante pour les interventions. Ses activités sont organisées en deux franchises : Imagerie Diagnostique et Imagerie Interventionnelle.

En Imagerie Diagnostique, Guerbet a opéré avec succès une consolidation de ses marchés au cours des dernières années. La Société estime qu'elle est l'acteur N°2 mondial pour les produits de contraste utilisés en imagerie par résonance magnétique (« IRM »), N°4 mondial pour les produits de contraste utilisés en tomodensitométrie (Computed Tomography ou « CT ») et salle d'angiographie (Catheterization Laboratory ou « Cath Lab ») et N°3 mondial pour les systèmes d'injection et services. Sur la même période, Guerbet s'est diversifiée avec succès en Imagerie Interventionnelle et dispose à présent d'un portefeuille de produits en recherche et développement équilibré entre ses deux franchises.

Guerbet a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807,1 M€, en hausse de 4,7% à taux de change constants, et un EBITDA de 130,0 M€, poursuivant son historique de croissance rentable.





Plan stratégique GEAR 2023

Guerbet a décidé de mettre en oeuvre un plan stratégique ambitieux afin de tirer profit des opportunités de croissance qui existent dans un contexte d'évolution de ses marchés.

En Imagerie Diagnostique, le marché des produits de contraste en IRM, qui est estimé à environ 1,0 Md €, devrait connaître des perspectives de croissance moindre en valeur, du fait de la pénétration des génériques et de la pression sur les prix qui en résulte, et qui pourraient contrebalancer la croissance en termes de volumes. Le marché des produits de contraste en CT & Cath Lab, qui est estimé à environ 2,7 Mds €, devrait enregistrer un taux de croissance faible à seulement un chiffre. Dans le même temps, Guerbet est convaincue qu'il existe des opportunités de croissance forte sur le marché des systèmes d'injection et services pour produits de contraste, qui est estimé à environ 1,2 Md €.

Les marchés de l'Imagerie interventionnelle bénéficient du fort développement de la chirurgie mini-invasive, qui requiert des produits de contraste. Guerbet est convaincue de sa capacité à se positionner sur certains segments du marché ayant une valeur combinée estimée supérieure à environ 1,6 Md €, en mettant en valeur son portefeuille de produits et son expertise. De tels segments de marché, qui incluent l'oncologie interventionnelle, l'embolisation guidée par l'image et la technologie d'optimisation de la délivrance in situ, représentent des opportunités de croissance significatives pour Guerbet.

Afin de saisir les opportunités de croissance, le plan stratégique GEAR 2023 est construit autour de quatre piliers :

« G row our existing products » : la croissance des produits existants ;

« E xpand into adjacencies » : l'expansion dans des marchés adjacents ;

« A cquire new technologies » : l'acquisition de nouvelles technologies ; et

« Return to shareholders » : le retour à l'actionnaire.

Le plan stratégique GEAR 2023 associe des initiatives de développement interne (« Boost interne »), qui visent à accélérer la croissance organique et se fondent sur des investissements ciblés dans les activités actuelles correspondant à des opportunités de marché, à des initiatives de développement externe (« Boost externe »), qui consistent en des opportunités d'acquisition afin de générer de la croissance supplémentaire et d'améliorer les perspectives de marge.

En Imagerie Diagnostique, Guerbet a identifié plusieurs initiatives Boost interne et Boost externe :

Boost interne : P03277 : objectif de lancement en 2022 d'un nouveau produit de contraste à fort potentiel actuellement en phase II B de son développement ; Japon : passage en 2018 à une organisation de distribution directe afin d'accélérer la pénétration dans le 2ième marché mondial pour les produits de contraste en IRM et en CT & Cath Lab, actuellement servi par l'intermédiaire d'un distributeur ; Saisir les opportunités de croissance dans les zones géographiques clefs, soit en accélérant dans des pays récemment lancés à l'issue de l'acquisition de CMDS (Pologne, Afrique du sud et Australie), soit en renforçant notre présence sur les grands marchés où il reste des opportunités de croissance à saisir (USA et Chine continentale) ; et Offre digitale : développement continu d'une offre logicielle modulaire fondée sur un modèle de Software as a Service (Saas) visant à améliorer les résultats opérationnels et cliniques.

Boost externe : Systèmes d'injection et services : renforcer la complémentarité de l'offre de produits de Guerbet en ajoutant de nouveaux systèmes d'injection et services au portefeuille existant ; et Intelligence augmentée : développer une offre permettant de répondre à une forte opportunité de marché en mettant en valeur le réseau de Guerbet et ses relations avec les radiologues.



En Imagerie Interventionnelle, les initiatives de Boost interne seront constituées du développement de nouvelles indications pour Lipiodol® et du développement et de l'accélération de produits d'Accurate Medical Therapeutics, acquise en 2018 par Guerbet.

S'agissant des initiatives de Boost externe en Imagerie Interventionnelle, Guerbet a pour intention de bâtir un portefeuille de produits unique via la réalisation d'acquisitions ciblées, principalement d'acteurs de type « start-up » (répliquant le modèle d'Accurate Medical Therapeutics). La Société a pour objectif de générer 100 M€ à 150 M€ de chiffre d'affaires en 2023 avec les sociétés acquises sur la période 2018-2023. La Société considère qu'elle jouit d'atouts concurrentiels importants pour lui permettre de concrétiser ces opportunités d'acquisition, notamment son expertise en recherche et développement lui permettant d'identifier et évaluer les technologies des sociétés considérées, son réseau commercial lui permettant de lancer et d'accélérer la pénétration de marché et son processus de décision d'acquisition rapide. Guerbet a identifié un ensemble de cibles réalistes et a l'ambition de signer deux acquisitions d'ici la fin de l'année 2018.

Dans le cadre de GEAR 2023, Guerbet va mettre en oeuvre un plan transversal de réduction des coûts et des besoins en fonds de roulement.





Perspectives et cibles

Pour 2018, la Société anticipe un chiffre d'affaires en ligne avec 2017 à taux de change constants. La marge d'EBITDA devrait être en recul de 2 points de chiffre d'affaires par rapport à 2017, du fait de l'effet sur l'année entière de la concurrence des génériques sur Dotarem®, mais avant prise en compte d'éléments exceptionnels. Il est attendu que les éléments exceptionnels, liés à l'intégration d'Accurate Medial Therapeutics et à la transition à un modèle de distribution directe au Japon, se traduisent par un impact négatif d'environ 10 M€ sur l'EBITDA en 2018. La Société anticipe des investissements d'environ 50 M€ et une variation nulle ou faiblement positive de ses besoins en fonds de roulement, malgré l'impact des éléments exceptionnels. En 2018, la Société va procéder au versement du prix initial d'acquisition d'Accurate Medical Therapeutics de 19,5 M€, ainsi que d'une partie du prix complémentaire de 37,5 M€, qui fera l'objet de versements étalés sur la période 2018-2020, sous conditions de performance.

En 2020, et en tenant compte uniquement des initiatives de Boost interne, la Société cible un chiffre d'affaires compris entre 850 M€ et 900 M€ à taux de change constants et une marge d'EBITDA supérieure à 16,5%. La Société cible des investissements d'environ 50 M€ avec des impacts additionnels exceptionnels d'environ 10 M€ en 2020 et 2021, liés à la mise en place de l'ERP de la Société dans les activités issues de l'acquisition de CMDS.

En 2023, et en tenant compte seulement des initiatives de Boost interne, la Société cible un chiffre d'affaires d'environ 1,0 Md € à taux de change constants et une marge d'EBITDA supérieure à 20%. La Société cible des investissements d'environ 50 M€.

Les initiatives de Boost externe à réaliser sur 2018-2023 ont pour cible une contribution au chiffre d'affaires de 150 M€ à 250 M€ en 2023 et un impact global positif sur la marge d'EBITDA.

S'agissant de la politique financière sur 2018-2023, la Société a pour intention de maintenir son ratio de dette nette sur EBITDA en-dessous de 3,5x, de maintenir sa politique de distribution de dividende avec un taux de distribution cible de 25% à 35% et d'optimiser le retour à l'actionnaire.







Avertissement

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future de la Société et l'environnement économique dans lequel la Société exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de la Société et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l'European Medicines Agency, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités de la Société figure au Chapitre 4.3 « Facteurs de risques » du Document de Référence de la Société enregistré par l'AMF sous le numéro n° D-17-0323 le 5 avril 2017, disponible sur le site de la Société (www.guerbet.com).

Le présent communiqué de presse contient des statistiques, données et autres informations relatives aux marchés de la Société, notamment leur taille et leurs perspectives de croissance, au positionnement de la Société sur ces marchés, notamment en termes de parts de marché, ainsi que d'autres données sectorielles concernant les activités et marchés de la Société. Ces informations reposent sur l'analyse par la Société de multiples sources internes et externes, notamment d'informations extraites d'études de marché, d'informations gouvernementales et publiques, de publications indépendantes sectorielles et d'informations et de rapports. Lesdites données de marché et prévisions n'ont pas été vérifiées de manière indépendante afin de s'assurer de leur exactitude par la Société, ses filiales, ses actionnaires, ses administrateurs, ses dirigeants, ses conseillers, ses employés et ses représentants. Ces données et prévisions sont fournies à titre purement informatif.

Certaines informations financières contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas extraites directement des systèmes comptables de la Société et ne constituent pas des mesures comptables conformes aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards), notamment l'EBITDA. La Société calcule l'EBITDA en tant que résultat opérationnel, en tenant compte de la dotation nette aux amortissements, dépréciations et provisions. L'EBITDA n'est pas une mesure de la performance financière selon les normes IFRS et la définition du terme utilisé par la Société peut ne pas être comparable aux termes similaires utilisés par d'autres entreprises. Ces informations n'ont pas été revues ou vérifiées de manière indépendante par les commissaires aux comptes de la Société.

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une sollicitation d'investissement dans des valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GUERBET via Globenewswire