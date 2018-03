GUERBET : Résultats annuels 2017

> EBITDA en progression de 22,4% à 130 M€

Villepinte, le 27 mars 2018 - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce ses résultats annuels consolidés et audités pour l'exercice 2017.

Le Conseil d'Administration du 27 mars 2018 a arrêté les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Les procédures d'audit sont terminées et le rapport des Commissaires aux comptes est en cours d'émission.

En millions d'Euros



Comptes consolidés (normes IFRS) 2017 2016 Chiffre d'affaires 807,1 775,8 EBITDA* 130,0 106,3 % du chiffre d'affaires 16,1% 13,7% Résultat Opérationnel 79,2 54,6 % du chiffre d'affaires 9,8% 7,0% Résultat net 46,2 28,9 % du chiffre d'affaires 5,7% 3,7% Endettement net 278,4 301,8

* EBITDA = Résultat Opérationnel + dotation nette aux amortissements et aux provisions



Activité satisfaisante et légèrement supérieure aux objectifs

Le chiffre d'affaires de 807,1 M€ est en croissance de 4,0% à taux de change courant. Cette évolution inclut un effet de change** défavorable pour un montant de 5,3 M€ sur l'exercice. A taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse ainsi de 4,7% à 812,4 M€, au-dessus de l'objectif de 3 à 4% annoncé au 30 septembre 2017.

L'exercice a été marqué par deux évènements sur le marché de l'IRM : l'arrivée d'un générique de Dotarem® en Europe dont les impacts pour Guerbet se sont fait ressentir principalement au dernier trimestre sous la forme d'une pression sur les prix et à contrario, les effets positifs de la recommandation du PRAC (Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee), de l'Agence Européenne du Médicament, de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de certains produits appartenant à la classe des produits linéaires.



Marge d'EBITDA supérieure à 15%

L'année 2017 a bénéficié de la rationalisation de la gamme de produits et de la refonte des structures commerciales ainsi que des efforts portant sur les frais de structure mis en place au cours des précédents exercices. Comme anticipé, le Groupe a profité de la matérialisation de nouvelles synergies industrielles et logistiques ainsi que d'une réduction de plus de moitié des coûts d'intégration. En conséquence, l'EBITDA ressort à 130,0 M€ en progression de plus de 22%.

Après dotation aux amortissements et provisions, le Résultat Opérationnel s'établit à 79,2 M€ contre 54,6 M€ en 2016, soit une évolution favorable de 45%.

Le Résultat net est en augmentation de près de 60% à 46,2 M€, grâce à un résultat financier maîtrisé et à un taux effectif d'impôt en baisse de 8 points.



Poursuite du désendettement

Avec des capitaux propres s'élevant à 342,1 M€ en progression de 27,3 M€ par rapport à 2016, une capacité d'autofinancement de plus de 126 M€ et un endettement en retrait de 23,4 M€, Guerbet dispose d'une situation financière solide. Le ratio de levier financier (Dette nette / EBITDA) est ainsi en baisse à 2,1 contre 2,8 en 2016, démontrant à nouveau la capacité de désendettement du Groupe.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 25 mai 2018, le versement d'un dividende de 0,85 € par action.



2018 : renforcement des positions en imagerie diagnostique et accélération de la transformation en imagerie interventionnelle

L'exercice 2018 marquera l'entrée de Guerbet dans un nouveau cycle de son développement.

En imagerie diagnostique, il faut s'attendre à un impact en année pleine de l'effet prix défavorable lié au déploiement du générique de Dotarem, contrebalancé par un effet volume favorable attendu avec le transfert des produits linéaires vers les macrocycles.

En imagerie interventionnelle, Guerbet a annoncé début janvier 2018 l'acquisition d'Accurate Medical Therapeutics, société spécialisée dans le développement de microcathéters. Cette opération constitue la première étape d'un développement sur ce marché en forte croissance.

De façon à détailler et à communiquer son plan stratégique à 5 ans « GEAR 2023 », Guerbet organise le 18 avril prochain un « capital market day » destiné aux analystes et aux investisseurs et profitera de cette occasion pour publier et commenter le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018.

** Calcul de l'effet de change : différence entre la valeur de l'indicateur de la période N converti au taux de change de la période N-1 et la valeur de l'indicateur de la période N-1







A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 7 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 3 centres en France et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations prospectives, basées sur des hypothèses et des prévisions faites par la direction de Guerbet. Les lecteurs sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait conduire à des différences sensibles entre les résultats futurs, la situation financière, le développement et les performances de l'entreprise, et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés dans la documentation publique de Guerbet, notamment son document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, disponible sur son site Internet www.guerbet.com. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des déclarations prospectives.

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

