Données financières (€) CA 2017 804 M EBIT 2017 79,0 M Résultat net 2017 49,2 M Dette 2017 254 M Rendement 2017 1,35% PER 2017 18,44 PER 2018 15,57 VE / CA 2017 1,44x VE / CA 2018 1,34x Capitalisation 903 M

Tendances analyse technique GUERBET Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 87,6 € Ecart / Objectif Moyen 21%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Yves L'Epine Chief Executive Officer & Non-Independent Director Marie-Claire Janailhac-Fritsch Chairman Jean-François Le Martret Chief Financial Officer Claire Corot VP-Research, Innovation & Business Development Pierre Desche VP-Development, Medical & Regulatory Affairs

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GUERBET -4.92% 1 125 JOHNSON & JOHNSON -6.99% 349 140 NOVARTIS -3.71% 217 541 PFIZER -3.53% 208 267 ROCHE HOLDING LTD. -9.70% 207 784 ABBVIE 15.67% 178 577