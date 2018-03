GUERBET : soutenu par des résultats 2017 solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action Guerbet bondit de 3,5% à 65,50 euros, signant l'une des meilleures progressions du Service de Règlement Différé (SRD) de la Bourse de Paris. Les investisseurs saluent les résultats solides publiés hier soir, après la clôture d'Euronext Paris, du spécialiste français des produits de contraste utilisés dans l'imagerie médicale.Guerbet a réalisé en 2017 en résultat net de 46,2 millions d'euros, en hausse de près de 60%. L'année 2017 a bénéficié de la rationalisation de la gamme de produits et de la refonte des structures commerciales ainsi que des efforts portant sur les frais de structure mis en place au cours des précédents exercices.Le chiffre d'affaires de 807,1 millions d'euros, est en croissance de 4% à taux de change courant. A taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 4,7% à 812,4 millions, au-dessus de l'objectif de 3 à 4% annoncé au 30 septembre 2017.Le ratio de levier financier (Dette nette/Ebitda) a reculé à 2,1 contre 2,8 en 2016, démontrant à nouveau la capacité de désendettement du groupe. Le groupe a maintenu stable son dividende à 0,85 euro par titre.En imagerie interventionnelle, Guerbet a annoncé début janvier 2018 l'acquisition d'Accurate Medical Therapeutics, société spécialisée dans le développement de microcathéters. Cette opération constitue la première étape d'un développement sur ce marché en forte croissance.De façon à détailler et à communiquer son plan stratégique à 5 ans " GEAR 2023 ", Guerbet organise le 18 avril prochain un " capital market day " destiné aux analystes et aux investisseurs et profitera de cette occasion pour publier et commenter le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018.Dans l'attente de cette réunion, Portzamparc a entamé son suivi avec une recommandation à Conserver et un objectif de cours à 64,9 euros.