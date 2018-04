Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guerbet détaille ce matin son plan stratégique GEAR 2023. Ces quatre lettres correspondent aux quatre piliers du programme : la croissance des produits existants, l’expansion dans des marchés adjacents, l’acquisition de nouvelles technologies ; et le retour à l’actionnaire.??GEAR 2023 associe des initiatives de développement interne (Boost interne), qui visent à accélérer la croissance organique et se fondent sur des investissements ciblés dans les activités actuelles correspondant à des opportunités de marché, à des initiatives de développement externe (Boost externe), qui consistent en des opportunités d'acquisition afin de générer de la croissance supplémentaire et d'améliorer les perspectives de marge.??Concernant précisément la croissance externe, Guerbet a pour objectif de générer 100 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 avec les sociétés acquises sur la période 2018-2023. Le groupe a identifié un ensemble de cibles réalistes et a l'ambition de signer deux acquisitions d'ici la fin de l'année 2018.Dans le cadre de GEAR 2023, le groupe va aussi mettre en œuvre un plan transversal de réduction des coûts et des besoins en fonds de roulement.??Pour 2018, Guerbet anticipe un chiffre d'affaires en ligne avec 2017 à taux de change constants. La marge d'Ebitda devrait être en recul de 2 points de chiffre d'affaires par rapport à 2017, du fait de l'effet sur l'année entière de la concurrence des génériques sur Dotarem, mais avant prise en compte d'éléments exceptionnels. Il est attendu que les éléments exceptionnels, liés à l'intégration d'Accurate Medial Therapeutics et à la transition à un modèle de distribution directe au Japon, se traduisent par un impact négatif d'environ 10 millions d'euros sur l'Ebitda en 2018.En 2020, et en tenant compte uniquement des initiatives de Boost interne, Guerbet cible un chiffre d'affaires compris entre 850 et 900 millions d'euros à taux de change constants et une marge d'Ebitda supérieure à 16,5%.??En 2023, enfin, et en tenant compte seulement des initiatives de Boost interne, Guerbet cible un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros à taux de change constants et une marge d'Ebitda supérieure à 20%.