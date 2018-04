Guerbet : annonce l'acquisition d'une nouvelle technologie de microsphères pour renforcer son offre en imagerie interventionnelle

Acquisition d'une technologie développée par Occlugel, entreprise française spécialisée dans la R&D de microsphères utilisées en embolisation ;



Cette nouvelle technologie complètera l'offre Guerbet en Imagerie Interventionnelle et offrira des synergies avec la gamme de microcathéters anti-reflux d'Accurate.

Villepinte (France), le 26 avril 2018 (18 heures CEST) - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce aujourd'hui la signature d'un accord relatif à l'acquisition d'une technologie, au stade laboratoire, développée par Occlugel, entreprise française spécialisée dans la R&D de microsphères utilisées en embolisation.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique GEAR 2023 et correspond à l'une des 2 acquisitions programmées, à date, d'ici la fin de l'exercice.

« Nous sommes très heureux d'avoir concrétisé cette opportunité qui va permettre d'intégrer cette nouvelle technologie de microsphères dans notre programme de R&D pour l'Imagerie Interventionnelle », souligne Claire Corot, VP Recherche & Innovation, Business Development & Licensing.

Selon les termes de l'accord et en contrepartie de l'acquisition de cette technologie, Guerbet a versé un paiement initial de 3 millions d'euros, auquel viendront s'ajouter des paiements complémentaires conditionnés à la réalisation du transfert de technologie et à l'atteinte d'objectifs réglementaires.



Une technologie complémentaire pour la gamme Imagerie Interventionnelle

La technologie se décline en plusieurs gammes de microsphères pour des utilisations en embolisation par voie vasculaire des tumeurs bénignes comme pour le fibrome utérin ou l'adénome de la prostate, et en chimio-embolisation par voie vasculaire des tumeurs malignes comme pour certains cancers du foie, du poumon, ou du rein.

Cette technologie viendra compléter les solutions Guerbet existantes en Imagerie Interventionnelle et offrira notamment des synergies significatives avec la gamme de microcathéters anti-reflux d'Accurate, récemment acquise par Guerbet.

A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 7 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 3 centres en France et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com



Relations Médias

Guerbet Global







Alize RP



Caroline Carmagnol et Wendy Rigal



+33 (0)1 44 54 36 66 / +33 (0)6 48 82 18 94



guerbet@alizerp.com













This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GUERBET via Globenewswire