Guidewire Software : annonce la disponibilité pour Salesforce Financial Services Cloud de ses premières applications de GRC pour l’assurance multirisque

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de produits logiciels pour les assureurs multirisques, a annoncé aujourd’hui ses deux premières applications numériques destinées à Salesforce Financial Services Cloud, et conçues pour offrir une gestion de la relation client (GRC) optimisée pour les besoins uniques du secteur de l’assurance multirisque. Les applications Guidewire ProducerEngage™ pour Salesforce Financial Services Cloud et Guidewire ServiceRepEngage™ pour Salesforce Financial Services Cloud permettront aux agents captifs et aux représentants du service clients de mieux interagir avec leurs clients, grâce à un alignement plus performant entre marketing, vente, et service, tout en faisant apparaître des renseignements exploitables via l’intégration des données des assurés, entre les applications Guidewire et Salesforce.

ProducerEngage pour Salesforce Financial Services Cloud fournit aux agents captifs de solides outils de vente et de libre-service, ainsi que des informations actuelles sur les assurés, afin qu’ils puissent maximiser la valeur de leurs relations avec leurs clients. Grâce à ProducerEngage, les agents peuvent interagir plus efficacement via des processus manuels réduits, dans la mesure où ils n’ont plus besoin de passer d’un système à l’autre, ou d’entrer à nouveau les informations. ServiceRepEngage pour Salesforce Financial Services Cloud aide les représentants du service clients et les agents de centre d’appel à garantir le service informé et soutenu qu’attendent aujourd’hui les assurés, en fournissant une application facile à utiliser, qui offre un aperçu global des assurés et de leurs comptes, les aidant ainsi à servir plus efficacement leurs clients tout en les fidélisant.

« Les assureurs, notamment ceux qui intègrent des agents captifs ou employés, investissent actuellement dans des capacités numériques qui simplifient le processus de connaissance et de gestion de la relation client, bien au-delà de la fonctionnalité observée dans les applications clés habituelles », a déclaré Karlyn Carnahan, responsable de l’activité assurance multirisque de Celent sur le continent américain. « Les nouveaux produits de Guidewire, qui ont été spécifiquement conçus pour optimiser la fonctionnalité conférée par Salesforce, permettent aux opérateurs d’étendre significativement leur capacité à soutenir les agents, et d’optimiser une relation client différenciée. »

Ces applications Guidewire Digital reflètent l’important investissement effectué en ingénierie de R&D depuis l’annonce de la collaboration entre Guidewire et Salesforce en septembre 2017, et bénéficieront aux assureurs multirisques, en leur fournissant une vision à 360 degrés, cohérente et intégrée de leurs clients sur les plateformes Guidewire et Salesforce. Dans la perspective d’une réduction du coût de possession, total futur, cette intégration industrialisée entre Salesforce et Guidewire permet aux assureurs de s’assurer qu’ils bénéficieront des améliorations de produits, à venir, avec les avantages de la plateforme Salesforce.

Le fait de bénéficier d’une vision à 360 degrés de la clientèle constitue un élément essentiel pour les assureurs effectuant des opérations centrées sur le client, et sert de base à de futures fonctionnalités conjointes telles que l’optimisation des prospects et l’augmentation de la fidélisation des clients. Ces applications réunissent les forces de la plateforme de GRC n° 1 à l’échelle mondiale et de la plateforme industrielle d’assurance multirisques de Guidewire, dans le but d’offrir des expériences, des opérations et des données d’assurance de haute qualité, optimisées pour les besoins uniques de l’assurance multirisque, tout en permettant aux assureurs de répondre aux attentes accrues de leurs clients.

« La technologie a profondément transformé la manière dont les clients entendent interagir avec les assureurs ; c’est pourquoi ces compagnies doivent proposer des expériences plus personnalisées et plus engageantes pour rivaliser avec la concurrence », a déclaré Rohit Mahna, vice-président principal et directeur général des Services financiers, chez Salesforce. « Guidewire comprend cet impératif, et nous sommes ravis d’apporter à nos clients mutuels la puissance combinée des profondes capacités spécifiques au secteur, de Salesforce Financial Services Cloud et de Guidewire. »

« Les assureurs reconnaissent aujourd’hui l’importance de la primauté du client et de l’habilitation numérique en front-office », a déclaré Ayan Sarkar, propriétaire principal de l’entreprise - Numérique, Guidewire Software. « Nous sommes heureux de collaborer avec Salesforce, formidable figure d’autorité en matière de GRC basée dans le cloud, et de rassembler nos applications Engage, intégrées à sa plateforme de GRC. L’intégration industrialisée entre nos plateformes permettra aux assureurs de transformer la distribution et le service de leurs produits, au bénéfice de leurs activités et de leurs assurés. »

