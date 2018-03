Gurit et Elbe Flugzeugwerke étendent leur partenariat

Zurich (awp) - Le fabricant de matières synthétiques Gurit et l'entreprise allemande Elbe Flugzeugwerke GmbH, basée à Dresde et active dans l'industrie de l'aviation, ont décidé d'étendre leur collaboration dans le développement de matériaux destinés à cette industrie. Un contrat de trois ans a été signé dont la valeur est estimée à environ 25 mio CHF par Gurit dans son communiqué de lundi soir.

Le contrat englobe la production et la livraison de matériaux qualifiés pour l'industrie aérospatiale et le développement commun et la qualification de nouvelles technologies pour la fabrication des intérieurs de cabine pour les avions Airbus. Les deux entreprises collaborent déjà depuis dix ans.

ra/kw/rp