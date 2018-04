Degrenne : recul de 16,4% du CA annuel

30/04/2018 | 08:48

Guy Degrenne publie un chiffre d'affaires de 71,5 millions d'euros au titre de son exercice 2017-18, en diminution de 16,4% en données publiées et en recul de 13,6% à périmètre comparable, dont -8,6% sur l'art de vivre et -19,6% sur l'industrie.



Le spécialiste des articles d'art de la table explique la baisse sur la partie art de vivre par la rationalisation en cours des activités B to C France et celle sur la partie industrie par le caractère cyclique de ces activités.



Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires total a baissé de 23,7% à 16,8 millions d'euros, reflétant un recul de 18,2% sur un périmètre comparable (hors activités arrêtées), dont -8,1% sur l'art de vivre et -28,3% sur l'industrie.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.