Halliburton : un début d'exercice sans surprise

23/04/2018 | 13:06

Publiés ce lundi avant séance à Wall Street, les comptes du premier trimestre d'Halliburton ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 5 cents, contre une perte de 4 cents un an auparavant.



Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 41 cents, soit 1 cent de plus qu'attendu par le consensus.



Comme attendu, ke chiffre d'affaires s'est de son côté établi à 5,74 milliards de dollars, après 4,28 milliards.





