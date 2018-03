Hammerson repousse l'offre de rachat par Klépierre à 4,88 milliards de livres

(Actualisation : variation du cours de Bourse, patrimoine de Hammerson, réponse du groupe britannique, commentaire d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a confirmé lundi avoir approché le 8 mars Hammerson en vue d'engager des discussions pouvant mener à une acquisition, mais sa proposition a été repoussée par le conseil d'administration du groupe britannique après moins de 24 heures. L'annonce entraîne un bond de 26,5% du titre Hammerson à Londres, à 553 pence, tandis que le cours de Klépierre recule de près de 4% lundi matin à 33,38 euros.

Dans un communiqué publié avant Bourse, Klépierre a confirmé avoir proposé "une offre indicative et amicale visant à engager un dialogue constructif portant sur l'acquisition des actions émises et à émettre de Hammerson, dans son périmètre actuel, à un prix de 615 pence par action ordinaire". Le quotidien britannique The Times avait peu de temps auparavant révélé cette proposition. Un tel rapprochement donnerait naissance au principal acteur paneuropéen sur le marché des centres commerciaux, avec des actifs cumulés valorisés près de 36 milliards d'euros. Les marchés britannique et irlandais représenteraient moins d'un cinquième du patrimoine.

Fin 2017, la valeur des actifs de Hammerson était évaluée à 10,6 milliards de livres, composés essentiellement de centres haut-de-gamme et de parcs d'activités au Royaume-Uni et en Irlande, mais également de centres française tels qu'Italie Deux à Paris et Les Terrasses du Port à Marseille.

Le prix suggéré valorise la totalité du capital de Hammerson 4,88 milliards de livres environ (5,5 milliards d'euros). La référence au "périmètre actuel" exclut les actifs d'Intu, acteur positionné majoritairement sur le Royaume-Uni et plus marginalement sur l'Espagne, avec qui Hammerson envisage actuellement de fusionner.

Klépierre communiquera "ultérieurement si et lorsque cela sera jugé approprié", ne fermant aucune porte sans pour autant s'engager à déposer effectivement une offre.

Une offre "totalement opportuniste" selon Hammerson

Après l'ouverture des marchés, Hammerson a confirmé avoir reçu une offre "non sollicitée et totalement opportuniste" de la part de Klépierre. Pour le président David Tyler, il s'agit "d'une tentative calculée d'exploiter la divergence entre la récente performance du cours de Bourse et la valeur sous-jacente de notre portefeuille unique et irremplaçable, lequel produit des résultats records". "Klépierre demande à nos actionnaires d'accepter pour leurs titres Hammerson un prix qui non seulement présente une décote significative sur leur valeur comptable mais qui inclut une fraction importante de titres d'une entreprise qui selon nous détient un portefeuille de moins bonne qualité et à moindre perspective de croissance". L'offre de Klépierre traduit une décote de 20,7% sur l'actif net réévalué par action aux normes EPRA de 776 pence, note Hammerson. La proposition du français représente cependant une prime de 40% sur le dernier cours coté avant que cette proposition ne soit divulguée.

Hammerson a déjà été mentionné à maintes reprises comme une cible potentielle d'Unibail ou de Klépierre, rappelle Vladimir Minot, analyste chez Invest Securities. "Stratégiquement, prendre pied sur le marché britannique apparaît certainement intéressant", ajoute le spécialiste, notamment si Klépierre est en mesure de mettre en place des synergies, par exemple sur la dette, le coût de la dette étant sensiblement supérieur chez Hammerson.

Pour Vladimir Minot, le repli boursier de Klépierre en début de séance s'explique par les "nombreux éléments d'incertitude" à ce stade. La perspective de l'opération ayant été repoussée au prix de 615 pence, "on peut supposer que si elle avait lieu, elle se ferait à un prix supérieur, mais on ne connaît ni la part de numéraire et de titre éventuelles ni le montant des synergies possibles". Le marché a besoin de davantage de détails pour estimer un éventuel impact positif sur le résultat de Klépierre, affirme-t-il, ce qui explique le repli initial du titre. "La rentabilité des actifs de Hammerson étant inférieure à celle de Klépierre, il faudrait que l'offre présente une fraction en cash assez significative pour permettre une relution, hors synergies", précise le spécialiste.

