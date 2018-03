Hammerson : Klépierre 'difficile à ignorer' (Credit suisse)

20/03/2018 | 11:49

Tout en restant neutre sur l'action de la foncière britannique d'immobilier commercial Hammerson, Credit suisse a relevé ce matin son objectif de cours de 460 à 550 pence. Selon les analystes, 'l'offre de Klépierre est difficile à ignorer'.



Hier, la foncière française Klépierre a confirmé qu'elle avait approché récemment Hammerson en vue d'une OPA à 615 pence par action, une offre que le conseil d'administration du REIT britannique a rejetée en 24 heures.



Selon Credit suisse, cette proposition, qui représentait une prime instantanée de 41% sur le cours de Hammerson, 'est difficile à ignorer' et pourrait inciter certains actionnaires du groupe britannique à faire en sorte que l'OPA se concrétise. Et ce d'autant que cette manoeuvre de Klépierre rend, aux yeux des analystes, plus improbable encore que le rapprochement entre Hammerson ne finisse par aboutir.



Le Takeover Panel britannique a donné jusqu'au 16 avril à Klépierre pour présenter (ou non) une offre formelle.



Reste que selon Credit suisse, Hammerson souffre d'un climat des affaires difficile au Royaume-Uni, et de perspectives troublées par la perspective du Brexit.









