Hamon : Lancement du placement des scrips

Information réglementée

Information privilégiée

Mont-St-Guibert, le 13 février 2018, 18 h

69,40% des nouvelles actions souscrites dans le cadre de l'augmentation de capital avec droits de préférence de Hamon & Cie (International), soit un montant de 47.266.017 EUR

Lancement du placement des scrips

Hamon annonce que 94.532.034 nouvelles actions, soit 69,40% des 136.219.668 nouvelles actions, qu'elle a offertes dans le cadre de son augmentation de capital d'un montant net maximum de 66.609.834 EUR, ont été souscrites à un prix de 0,50 EUR par action avec droits de souscription dans la proportion de 6 nouvelles actions pour 1 droit de préférence durant la période de souscription qui s'est étendue du 26 janvier 2018 au 9 février 2018 (inclus). Ceci correspond à un montant d'augmentation de capital de 47.266.017 EUR.

Pour rappel, Sogepa et trois banques parmi les six participants au Credit Senior se sont engagées inconditionnellement et irrévocablement à souscrire à cette augmentation de capital à concurrence de respectivement 25,0 millions EUR et 8,7 millions EUR.

Sopal, quant à elle, s'était engagée à souscrire (ou faire souscrire) inconditionnellement et irrévocablement à un montant équivalent à la différence entre 5,0 millions EUR et le montant des souscriptions des investisseurs autres que Sogepa et les trois banques recueillies pendant la période de l'offre. Dans la mesure où le montant des souscriptions de ces investisseurs s'est élevé à 9.384.099 EUR et est donc supérieur à 5,0 millions EUR, Sopal n'avait plus d'obligation de souscrire. Toutefois, Sopal et une société liée agissant de concert, ont souscrit pour un montant de 4,2 millions EUR.

18.768.198 actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires autres que Sopal/société liée, Sogepa et les banques, pour un montant total de 9.384.099 EUR. Sur le nombre de droits disponibles pour ces actionnaires (hors Sopal/société liée, Sogepa et les banques), 75,97% ont été souscrits.

Les 6.947.939 droits de préférence non exercés (correspondant à 41.687.634 nouvelles actions) ont été automatiquement convertis en un nombre égal de scrips qui seront offerts à des investisseurs qualifiés (dans les limites autorisées par les règles applicables) dans l'Espace Économique Européen, par une procédure debookbuilding(constitution d'un livre d'ordres) accélérée dans le cadre d'un placement privé, ce mercredi 14 février 2018. Les investisseurs qui acquerront les scrips s'engagent irrévocablement à souscrire aux actions nouvelles dans la proportion de 1 ancienne action pour 6 nouvelles actions au prix de 0,50 EUR par nouvelle action.

Le produit net de la vente des scrips sera proportionnellement versé aux détenteurs des droits de préférence qui n'ont pas exercé leurs droits, pour autant que le montant excède 0,01 euro par scrip. Si le montant du produit net de la vente des scrips ne dépasse pas 0,01 EUR par scrip, il sera versé à Hamon.

Les résultats du placement des scrips et le montant (le cas échéant) du produit net de ce dernier qui est dû aux détenteurs de droits non exercés devraient être annoncés le 14 février 2018. L'émission des nouvelles actions, leur délivrance ainsi que leur admission à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels sont attendues le ou aux alentours du 16 février 2018.

Sans préjudice du caractère unique de l'opération, la réalisation de l'augmentation de capital sera constatée par deux actes notariés : le premier relatif à la souscription de Sogepa prévu le 15 février 2018, le deuxième relatif aux autres souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre, en ce compris la souscription des trois banques parmi les six participants au Credit Senior et de Sopal/ société liée prévu le 16 février 2018.

La cotation des actions Hamon sera suspendue ce mercredi 14 février 2018 pendant la réalisation dubookbuildingrelatif au placement privé des scrips. La cotation reprendra après publication d'un communiqué présentant les résultats dubookbuilding.

Prospectus :le prospectus approuvé par la FSMA est accessible à tous les investisseurs situés en Belgique et est disponible gratuitement au siège social de la Société situé Rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert (Belgique) et sur le site web de Hamon (www.hamon.com).

La banque Degroof Petercam SA/NV agit en qualité deSole Lead Managerde l'opération.

Restrictions: Cette annonce est uniquement destinée à des fins d'information générale et ne constitue pas, ou ne fait pas partie de, une offre ou une invitation de vente ou d'émission ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, des titres auxquels il est ici fait référence, et aucune vente ou acquisition des titres auxquels il est ici fait référence ne sera effectuée dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre, invitation, sollicitation, vente, émission, achat ou souscription serait illégale en l'absence d'enregistrement, d'exemption d'enregistrement ou de qualification en vertu du droit des valeurs mobilières de cette juridiction. Cette annonce n'est pas destinée à être distribuée, de manière directe ou indirecte dans aucune autre juridiction dans laquelle une telle distribution serait interdite par le droit applicable. Toute personne lisant la présente annonce devrait s'informer et respecter de telles restrictions.

Cette annonce n'est pas une offre de titres à vendre aux Etats-Unis d'Amérique. Les titres auxquels il est ici fait référence ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique (tel que défini dans la Regulation S prise en vertu du Securities Act) en l'absence d'enregistrement auprès du United States Securities and Exchange Commission ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du Securities Act de 1933, tel qu'amendé. La Société et ses filiales n'ont pas enregistré et n'ont pas l'intention d'enregistrer quelque partie de quelque offre aux Etats-Unis d'Amérique, et n'ont pas mené et n'ont pas l'intention de mener une offre publique de titres aux Etats-Unis d'Amérique.

Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus en relation avec l'offre. Un prospectus préparé et rendu disponible conformément à la Directive Prospectus a été publié et peut être obtenu tel que mentionné ci-dessus. Les investisseurs ne devraient souscrire aucun des titres auxquels il est fait référence dans la présente annonce, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus. Les investisseurs ne peuvent pas accepter une offre des titres auxquels il est ici fait référence, ni acquérir ou vendre de tels titres, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus. Cette annonce ne peut pas être utilisée comme fondement à un quelconque contrat d'investissement ou à une quelconque décision d'investissement.

Cette annonce ne constitue et ne consistera, dans aucune circonstance, ni une offre publique ni une indication au public en relation avec toute offre d'achat ou de souscription de titres dans toute juridiction en dehors de la Belgique. Aucun communiqué ou information afférent(e) à l'offre ou la cotation des titres de la Société auxquels il est fait référence ci-dessus ne peut être diffusé(e) au public dans les juridictions en dehors de la Belgique où un enregistrement ou une approbation préalable est requis(e) à ces fins. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne sera entreprise, pour l'offre ou la cotation de titres de la Société auxquels il est fait référence ci-dessus dans aucune juridiction en dehors de la Belgique où de telles démarches seraient requises. L'émission, l'exercice, ou la vente, et la souscription ou l'acquisition de titres de la Société sont soumis à des restrictions juridiques ou légales spéciales dans certaines juridictions. La Société n'est pas responsable si les restrictions susmentionnées ne sont pas respectées par quelque personne que ce soit.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations/news-financial/

Pour tout complément d'information

Hamon Investors Relationsinvestorsrelations@hamon.comBernard Goblet, Directeur Généralcorporate@hamon.com

Christian Leclercq, CFOchristian.leclercq@hamon.com+32.10.39.04.22

Hamon : Profil

Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l'engineering et du contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien desystèmes de refroidissement, d'échangeurs de chaleurprocess, de systèmes dedépollution de l'air, dechaudières de récupération(HRSG) ainsi que decheminées, destinés aux secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs industriels lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie.

