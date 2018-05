Hannover Re : de bons résultats poussent le cours

07/05/2018 | 12:00

Hannover Re annonce ce lundi une augmentation de son bénéfice net de l'ordre de 3%, à 273 millions d'euros, au titre du premier trimestre 2018.



Le spécialiste de la réassurance obtient ainsi de meilleurs résultats que ce qui était attendu par les analystes (260 millions d'euros).



Les primes brutes souscrites sont en hausse de 17.6 % au 31 mars 2018 à 5,3 millions d'euros, contre 4.5 millions pour la même période un an plus tôt.



Les produits 'Réassurance vie' et 'Réassurance Santé' obtiennent pour leur part des 'résultats à hauteur des attentes'. Ainsi, les primes brutes souscrites sont en augmentation de 2% au 31 mars 2018 (1.8 million d'euros).



Le groupe est par ailleurs porté par ses revenus d'investissement trimestriels, à 391 millions d'euros, en légère baisse par rapport à la même période en 2017 mais plus élevés que ce qu'attendaient les analystes (362 millions).



En conséquence, Hannover Re réaffirme ses objectifs pour 2018 : une croissance des primes de plus de 10 % et un bénéfice net supérieur à 1 milliard d'euros.



Réagissant à ces annonces, le titre Hannover gagnait, peu avant midi, +0,3% en Bourse.



