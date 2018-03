La valeur du jour en Europe - HANNOVER RE : des résultats pas si catastrophiques que cela

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hannover Re perd 3,13% à 111,30 euros en dépit de la résistance de ses résultats 2017 aux nombreuses catastrophes naturelles qui ont eu lieu l’année dernière. Si son résultat annuel a dépassé les attentes, il le doit à son activité de réassurance Dommages tandis que la division Vie a déçu. Hannover Re a ainsi dévoilé un bénéfice net de 958,6 millions d’euros, inférieur de 18,2% à celui de 2016, mais surpassant l'objectif de 800 millions d’euros.Le bénéfice opérationnel est, lui, passé en un an de 1,69 à 1,36 milliard de dollars, pénalisé par un coût des catastrophes naturelles plus important que prévu.Dans le détail, le bénéfice opérationnel de la réassurance Dommages a baissé de 16,4% à 1,12 milliard d'euros, la facture des catastrophes naturelles s'étant élevée à 1,13 milliard d'euros. Hannover Re avait budgété seulement 825 millions d'euros de pertes. En conséquence, le ratio combiné s'est dégradé, passant de 93,7% à 99,8%. Plus cet indicateur est faible et inférieur à 100 et plus l'activité est rentable.Les mauvais résultats dans l'activité de réassurance Dommages proprement dite ont été en partie compensés par les bénéfices tirés des actifs gérés au niveau de cette activité. Les profits générés par ces investissements sont passés de 877 millions en 2016 à 1,19 milliard d'euros en 2017.En réassurance Vie, dont la performance a déçu aussi bien Hannover Re que les analystes, le bénéfice a chuté de 28,6% à 245,2 millions d'euros. Sa performance a été affectée par un taux de mortalité plus important qu'anticipé aux Etats-Unis.Les primes brutes, l'équivalent des revenus, du réassureur ont progressé de 8,8% (+11,2% à taux de change constants) à 17,8 milliards d'euros.En dépit de résultats en berne, Hannover Re versera un dividende stable de 5 euros par action.Cette année, le groupe a confirmé viser un bénéfice net supérieur à 1 milliard d'euros à la condition que les pertes liées à des catastrophes importantes ne dépassent pas trop le montant budgété de 825 millions d'euros. Hannover Re compte distribuer entre 35% et 40% de son bénéfice via le dividende.