Harvest : Poursuite de la dynamique de croissance, +10,6% au 1er trimestre 2018

Paris, le 19 avril 2018

Poursuite de la dynamique de croissance, +10,6% au 1er trimestre 2018

Harvest, numéro 1 de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 10,6% à 6,7 M€ au 1er trimestre 2018.

Harvest poursuit la forte dynamique de croissance engagée au 4èmeconfirme être entré dans une nouvelle phase de développement. trimestre 2017 et Chiffre d'affaires (k€) 2018 Variation 2017 1er trimestre 6 727 + 10,6 % 6 083

Après un 4ème trimestre record, Harvest poursuit sa forte dynamique de croissance en ce début d'année 2018 porté par le succès d'O2S en mode SaaS, qui est devenu un outil indispensable à la transformation digitale des CGPI et qui se développe désormais sur le segment des sociétés de gestion et des banques privées.

Ventilation du CA (k€) % CA T1 2018 Variation T1 2017 Licences 6,1 % 412 - 26,1 % 557 Maintenance 47,7 % 3 205 + 5,7 % 3 032 SaaS 28,4 % 1 911 + 35,1 % 1 414 Prestations forfait 12,9 % 867 + 12,6 % 770 Formation 4,9 % 331 + 7,0 % 310 Total 100,0 % 6 727 + 10,6 % 6 083

L'activité du 1er trimestre 2018 s'inscrit dans la continuité des tendances observées au cours des derniers mois. Les abonnements SaaS prennent progressivement le relais des ventes de Licences ; ils enregistrent une croissance de 35,1% sur le trimestre à 1,9 M€ et représentent près de 29% du chiffre d'affaires de la période contre 23,2% un an plus tôt. Les ventes de licences reculent de 26,1% à 0,4 M€.

Toujours portées par un solide portefeuille clients, les redevances de Maintenance continuent de progresser et atteignent pour le 1er trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 3,2 M€, en hausse de 5,7%, ce qui permet au Groupe de maintenir un haut niveau de récurrence de ses revenus (Maintenance + SaaS) à 76 % du chiffre d'affaires.

Les Prestations au forfait et la Formation sont également en progression avec un chiffre d'affaires respectivement de 0,9 M€ et 0,3 M€ sur le trimestre.

Perspectives

Avec un carnet de commandes très en avance par rapport à l'an passé et de nombreux leads commerciaux pour sa solution O2S/MoneyPitch, le Groupe reste confiant pour l'exercice en cours et confirme son objectif de croissance à deux chiffres sur l'année, ainsi que sa volonté d'améliorer sa marge d'exploitation pour revenir progressivement vers ses plus hauts historiques.

Agenda financier

6 septembre 2018 Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 201811 octobre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

À propos d'Harvest

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes…

Pour en savoir + harvest.fr

La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable.

En 2017, Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de 25,8 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs. L'action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris

(ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.

Pour en savoir + harvest.fr/finance

Contacts investisseurs

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 -contactinvest@harvest.frEuroland Corporate - Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 -jbridger@elcorp.com

Contact presse

Calyptus - Mathieu CALLEUX / Sophie LEVESQUE - 01 53 65 68 68 -harvest@calyptus.net