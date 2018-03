Harvest : baisse de 6,5% du résultat net annuel

08/03/2018 | 13:53

Harvest publie au titre de 2017 un résultat net en baisse de 6,5% à 3,2 millions d'euros, et une marge d'exploitation en retrait de 1,4 point à 16,5% pour un chiffre d'affaires de plus de 25,8 millions d'euros, en progression de 5,5%.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 1,65 euro par action, en hausse de 6,5%, lors de la prochaine assemblée générale, étant rappelé qu'un acompte de 0,40 euro a été versé le 19 octobre dernier.



Avec un carnet de commandes record à fin février de 24,2 millions d'euros, la direction anticipe une croissance à deux chiffres de son activité et une amélioration de sa marge d'exploitation afin de revenir progressivement vers ses plus hauts historiques.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.