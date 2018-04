Harvest : croissance de 10,6% du CA au 1er trimestre

19/04/2018 | 15:25

L'éditeur de solutions pour le conseil financier et patrimonial Harvest annonce un chiffre d'affaires en hausse de 10,6% à 6,7 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, 'confirmant ainsi être entré dans une nouvelle phase de développement'.



Il explique que ce début d'année 2018 est porté par le succès d'O2S en mode SaaS, qui est devenu un outil indispensable à la transformation digitale des CGPI et qui se développe désormais sur le segment des sociétés de gestion et des banques privées.



Avec un carnet de commandes très en avance par rapport à l'an passé, le groupe confirme son objectif de croissance à deux chiffres sur l'année, ainsi que sa volonté d'améliorer sa marge d'exploitation pour revenir progressivement vers ses plus hauts historiques.



