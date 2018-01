Harvest : Agenda de communication financière 2018

Harvest, numéro 1 de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, publie son agenda de communication financière pour l'année 2018.

Chiffre d'affaires annuel 2017 Mardi 20 février 2018 Résultats annuels 2017 Jeudi 8 mars 2018 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 Jeudi 19 avril 2018 Chiffre d'affaires et Résultats du 1er semestre 2018 Jeudi 6 septembre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 Jeudi 11 octobre 2018

À propos d'Harvest

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 27 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes…

Pour en savoir + harvest.fr

La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable. En 2016, Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de 24,5 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs.

L'action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris

(ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.

Pour en savoir + harvest.fr/finance

Contacts investisseurs

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr

Euroland Corporate - Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com

Contact presse

Calyptus - Mathieu CALLEUX - 01 53 65 68 68 - mathieu.calleux@calyptus.net

