BOURSE: Wall Street ouvre en hausse, le rendement du 10 ans américain en ligne de mire

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en légère hausse lundi, à l'entame d'une nouvelle semaine riche en publications de résultats d'entreprises et alors que le taux de l'obligation à 10 ans du Trésor américain continue de monter, à 2,97%, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau depuis janvier 2014, à 2,956%. Vers 15h40, le Dow Jones Industrial Average gagnait 0,3%, à 24.522,6 points, l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,2%, à 2.675,7 points et le Nasdaq Composite prenait 0,3%, à 7.186,5 points.

L'action Hasbro fléchissait de 3,2%, à 80,2 dollars, le fabricant de jouets ayant publié un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté inférieurs aux prévisions des analystes, au titre du premier trimestre. Le cours d'Halliburton s'adjugeait 0,6%, à 52,3 dollars. Le groupe de services pétroliers a renoué avec les bénéfices au cours des trois premiers mois de l'année. Le titre Alphabet progressait de 0,3%, à 1.080,5 dollars, alors que la maison mère du moteur de recherche Google doit dévoiler ses comptes trimestriels lundi après la clôture de Wall Street. Vectren gagnait 5,1% à 68,9 dollars. Le fournisseur d'énergie a accepté une offre d'achat amicale de la part de son concurrent CenterPointEnergy (+1%, à 21,5 dollars), pour un montant de 6 milliards de dollars, soit 72 dollars par action.

Bien que la "saison des trimestriels" s'avère pour le moment de bonne facture, une dynamique censée soutenir le marché d'actions, les investisseurs "ne doivent pas baisser la garde", en raison de la hausse des rendements des obligations souveraines américaines, prévient Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities. Cette progression des taux des emprunts d'Etat américains s'inscrit dans le sillage du relèvement des anticipations d'inflation aux Etats-Unis, qui conduit un nombre croissant d'opérateurs de marché à tabler sur quatre hausses des taux par la Réserve fédérale cette année, au lieu des trois que laissaient présager les projections monétaires communiquées par la banque centrale américaine en mars. "La moindre altération de la confiance des investisseurs pourrait déclencher un mouvement de vente sur les actions, les rendements menaçant le potentiel de hausse de cette classe d'actifs", souligne Konstantinos Anthis.

Toujours au chapitre macroéconomique, les investisseurs guetteront la publication, à 16h00 (heure de Paris), des ventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de mars.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : LBO

