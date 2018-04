Hasbro : résultats très décevants au premier trimestre

23/04/2018 | 13:01

Trimestre à oublier au plus vite pour Hasbro, qui a rapporté ce lundi avant séance avoir déploré une perte de 90 cents par action au terme des 3 premiers mois de 2018, contre un bénéfice de 54 cents un an auparavant.



Sur une base ajustée, le spécialiste américain du jouet a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 10 cents, très loin des 33 cents estimés par les analystes.



De même, le chiffre d'affaires a nettement plus reculé que prévu, s'établissant à 716,3 millions de dollars, contre 849,7 millions au premier trimestre de 2017 et 816 millions prévus par le consensus.





