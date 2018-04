HAULOTTE : confirme sa prévision de croissance voisine de 10% pour 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte Group a réalisé sur le 1er trimestre 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 139,7 millions d’euros, contre 133,3 millions sur la même période de l’année précédente, ce qui représente une croissance de 9% à taux de change constant. L’activité commerciale reste tirée par la poursuite du dynamisme du marché européen, dont les ventes ont progressé de 9% (à change constant), et par la bonne performance réalisée en Asie-Pacifique, qui affiche une croissance de ses ventes de 20% (à change constant), en particulier grâce à la Chine et au Moyen-Orient.Dans la lignée des précédents trimestres, les ventes en Amérique du Nord continuent de progresser sur la vente de nacelles (+5%) alors que l'activité d'échafaudage connait toujours des difficultés (-10%). Au final, les ventes réalisées dans cette zone sont en léger retrait (-1%).La reprise constatée en Amérique Latine se confirme et permet au groupe d'afficher une croissance de ses ventes de 5%.Au total, l'activité de vente d'engins ressort à +10% par rapport au 1er trimestre 2017. L'activité de services affiche une croissance de 4% alors que les activités de location sont en légère baisse (-1%).Ce premier trimestre d'activité permet à Haulotte Group de confirmer à ce stade sa prévision de croissance de chiffre d'affaires voisine des 10% pour l'exercice 2018.