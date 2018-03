HAULOTTE : ne profite pas de ses très solides résultats 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte chute de 6,59% à 17,86 euros en raison de prises de bénéfices causées par des perspectives jugées prudentes. Pour 2018, le fabricant de nacelles élévatrices a confirmé qu'il visait 10% de croissance organique, une prévision donnée pour la première fois mi-février, mais a précisé qu'il afficherait une marge opérationnelle courante stable à 8,5%. Et ce malgré la base plus solide sur laquelle part le groupe puisque le chiffre d'affaires engrangé en 2017, publié le mois dernier, est plus élevé que prévu.Pour justifier sa prudence, Haulotte évoque la hausse persistante des coûts des matières premières, la nécessité d'augmenter ses investissements en R&D et le renforcement de son offre commerciale. A l'analyste de Gilbert Dupont, Haulotte a également indiqué qu'il craignait une dégradation de son avantage compétitif à l'export compte tenu de l'appréciation de l'euro.Reste que la prévision d'une marge à 8,5% est en ligne avec le consensus. Dans ce contexte, cette annonce sans doute conservatrice a été prise comme prétexte pour prendre des gains sur un titre qui a enchainé cinq séances consécutives de hausse, s'est apprécié de près de 9% sur cette période et a clôturé hier soir à quelques cents seulement de son plus haut niveau depuis plus de 10 ans (19,3 euros). Haulotte a déjà atteint ce pic à deux reprises ces dernières semaines.La combinaison de ces paramètres relègue donc au second plan une performance opérationnelle 2017 décidément très solide. Fort d'une croissance organique supérieure aux attentes, Haulotte a largement dépassé son objectif de marge opérationnelle : à 8,5%, elle surpasse d'un point la cible que s'était fixé le groupe. Outre le levier opérationnel, cette performance confirme l'amélioration du mix produits du groupe : la demande pour les plus grosses nacelles, mieux margée, s'est visiblement accrue. De même, le développement dans les services a vraisemblablement apporté sa contribution à la rentabilité de la société.Selon une source de marché, Oddo BHF a maintenu sa conviction forte à l'Achat sur Haulotte après cette publication pour jouer notamment le dynamisme du secteur de la construction en Europe et les opportunités de fusions-acquisitions.