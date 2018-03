HAULOTTE : un exercice 2017 lourdement pénalisé par l'euro

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Haulotte Group a vu son bénéfice net reculer de 24% à 17,7 millions d'euros en 2017, pénalisé par hausse de l'euro face au dollar et des provisions pour risques (déjà constatées sur le premier semestre). Malgré la hausse des cours de matières premières et des tensions naissantes sur la disponibilité des composants, le spécialiste de la fabrication et la commercialisation de nacelle élévatrice affiche un résultat opérationnel courant (hors change) en hausse de +56% à 43,2 millions.La forte croissance des volumes, l'amélioration de son mix de ventes ainsi que le renforcement de sa proposition de valeur sont les principaux facteurs de cette amélioration.Le marché de la nacelle a poursuivi sa croissance sur l'année 2017, tiré par l'ensemble des marchés. Dans ce contexte, Haulotte Group a vu son chiffre d'affaires croître de 12% (hors change) entre 2016 et 2017 à 510 millions, porté particulièrement par la croissance soutenue du marché européen et l'amélioration de son mix de ventes d'engins.L'activité commerciale bien orientée sur l'ensemble des marchés et l'allongement du carnet de commandes devraient permettre à Haulotte Group d'afficher une croissance de son activité voisine des 10% en 2018.Dans le cadre du renforcement de son offre commerciale et de l'intensification de ses programmes de Recherche & Développement, et compte tenu d'un environnement haussier des cours de matières premières, Haulotte Group devrait afficher une stabilité de sa rentabilité opérationnelle courante.Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 29 mai prochain, de distribuer un dividende net par action de 0,22 euro au titre de l'exercice 2017.