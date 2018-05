Haulotte : Anne Danis-Fâtome _ Administrateur dont la nomination est soumise au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Mai 2018

ADMINISTRATEUR DONT LA NOMINATION EST SOUMISE

AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2018

(ARTICLE 225-83, 5° DU CODE DE COMMERCE)

Nom

Danis Fatôme

Prénom usuel

Anne

Age

44 ans

Emplois ou fonctions occupés chez Haulotte Group au 7 mai 2018

Néant

Nombre d'actions Haulotte Group détenues au 7 mai 2018

Néant

BIOGRAPHIE

Mme Anne Danis-Fatôme est actuellement Professeure de droit privé à l'Université de Bretagne Occidentale et Membre du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris. Mme Danis-Fatôme occupe également plusieurs activités d'encadrement de la recherche et dirige actuellement deux thèses.

Mme Danis-Fatôme a effectué un DEA de Droit privé à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne puis un Doctorat sur le sujet de thèse suivant : « Apparence et Contrat », sous la direction du Professeur G. Viney. En 2009, Mme Danis-Fatôme a obtenu l'habilitation à diriger des recherches à l'Université Paris Nanterre.

Mme Anne Danis-Fatôme a commencé son parcours professionnel au sein de l'Université Paris I en qualité de chargée de travaux dirigés en droit civil et droit des affaires (1997-1999).

De 1999 à 2002, Mme Danis-Fatôme était Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) l'Université Paris XII Saint-Maur.

En 2003, Mme Danis-Fatôme a rejoint l'Université Paris Nanterre en qualité de Maitre de conférences.

En parallèle de son travail d'enseignement, Mme Anne Danis-Fatôme a exercé divers postes administratifs au sein de l'Université Paris Nanterre. De 2013 à 2015, Mme Danis-Fatôme a été notamment chargée de mission sur la « Responsabilité Sociale de l'Université » auprès du Président de l'Université de Paris Nanterre ; en 2017, Mme Danis-Fatôme était Vice-Présidente de la section de droit privé et membre du conseil d'UFR.

Pour finir, Mme Danis-Fatôme a publié dans le domaine du droit des obligations, du droit du numérique et du droit civil de l'entreprise plusieurs ouvrages, articles, notes de jurisprudence et chroniques et a été auditionnée à plusieurs reprises à l'Assemblée Nationale dans le cadre de l'adoption de la loi n°2017-399 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des sociétés donneuses d'ordre du 27 mars 2017.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET FONCTIONS EXERCÉES

Professeure de droit privé à l'Université de Bretagne Occidentale Membre du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET FONCTIONS ÉCHUES AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

2003-2016 Maître de conférences HDR à l'Université Paris Nanterre

