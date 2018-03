Haulotte : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la clôture - Vendredi 16 mars 2017 Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HAULOTTE (- 6,80% à 17,82 euros)Haulotte a accusé sa troisième séance consécutive de baisse en raison de perspectives jugées prudentes. Pour 2018, le fabricant de nacelles élévatrices a confirmé qu'il visait 10% de croissance organique, une prévision donnée pour la première fois mi-février, mais a précisé qu'il afficherait une marge opérationnelle courante stable à 8,5%. Et ce malgré la base plus solide sur laquelle part le groupe puisque le chiffre d'affaires engrangé en 2017, publié le mois dernier, est plus élevé que prévu.