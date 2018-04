Haulotte : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mercredi 18 avril 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-4,91% à 16,26 euros)Haulotte chute après avoir fait état d'un début d'exercice moins dynamique qu'attendu. En données publiées, la croissance des ventes du fabricant de nacelles élévatrices a été de seulement 5%, à 139,7 millions d'euros. Oddo BHF visait 148 millions et Gilbert Dupont 142 millions. Le groupe a dû faire face à une base de comparaison exigeante - son activité avait bondi de 16% au premier trimestre 2017 - et à des effets de changes défavorables. Toutefois, même à changes constants, la croissance d'Haulotte est tombée légèrement sous les attentes : à 8,8%, elle est inférieure de plus d'un point à la prévision de Gilbert Dupont.