Haulotte : Décryptage AOF du palmarès du marché SRD à la mi-séance du mercredi 14 mars 2018 - Plus forte baisse

(- 6,59% à 17,86 euros)Haulotte chute en raison de prises de bénéfices causées par des perspectives jugées prudentes. Pour 2018, le fabricant de nacelles élévatrices a confirmé qu'il visait 10% de croissance organique, une prévision donnée pour la première fois mi-février, mais a précisé qu'il afficherait une marge opérationnelle courante stable. Et ce malgré la base plus solide sur laquelle part le groupe puisque le chiffre d'affaires engrangé en 2017, publié le mois dernier, est plus élevé que prévu.