Haulotte Group : confirme son objectif de CA 2018

17/04/2018 | 18:01

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 139,7 ME sur le 1er trimestre 2018 contre 133,3 ME l'année dernière, en croissance de +9%.



Le groupe profite du dynamisme du marché européen, dont les ventes ont progressé de 9%, et des ventes en Asie-Pacifique, qui affiche une croissance de ses ventes de 20%, en particulier grâce à la Chine et au Moyen-Orient.



Les ventes en Amérique du Nord sont en léger retrait (-1%). La reprise constatée en Amérique Latine se confirme (+5%).



' Ce premier trimestre d'activité permet à Haulotte Group de confirmer à ce stade sa prévision de croissance de chiffre d'affaires voisine des 10% pour l'exercice 2018 ' indique la direction.



