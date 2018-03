Haulotte Group : recul du bénéfice net en 2017

13/03/2018 | 18:38

Haulotte Group a fait état ce mardi après marché d'un bénéfice net de l'ensemble consolidé de 17,7 millions d'euros à fin 2017, en repli de 24% sur un an.



Le bénéfice opérationnel courant a en revanche crû de 56% en données publiées, ce malgré la hausse des cours de matières premières et des tensions naissantes sur la disponibilité des composants, à 43,2 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 11% à 510 millions d'euros.



L'activité commerciale bien orientée sur l'ensemble des marchés et l'allongement du carnet de commandes devraient permettre à Haulotte Group d'afficher une croissance de son activité d'environ 10% cette année. Dans le cadre du renforcement de son offre commerciale et de l'intensification de ses programmes de Recherche & Développement, et compte tenu d'un environnement haussier des cours de matières premières, la société devrait également enregistrer une stabilité de sa rentabilité opérationnelle courante.



A noter enfin qu'il sera proposé à l'Assemblée générale du 29 mai prochain le versement d'un dividende net par action de 22 cents au titre de l'exercice clos.





