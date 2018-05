Haulotte : Pierre Saubot _ Administrateur dont la nomination est soumise au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Mai 2018

ADMINISTRATEUR DONT LA NOMINATION EST SOUMISE

AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2018

(ARTICLE 225-83, 5° DU CODE DE COMMERCE)

Nom

Saubot

Prénom usuel

Pierre

Age

74 ansEmplois ou fonctions occupés chez Haulotte Group au 7 mai 2018

Nombre d'actions Haulotte Group détenues au 7 mai 2018

BIOGRAPHIE

Président du conseil d'administration, directeur général, administrateur

13.189 actions

Monsieur Pierre Saubot est actuellement Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur de la société Haulotte Group.

Après avoir terminé une formation d'ingénieur Supelec et obtenu le diplôme du CPA (Executive MBA d'HEC), Monsieur Pierre Saubot a commencé son parcours professionnel au sein de la société Bergerat Monnoyeur, distributeur Caterpillar en France, où il créa dans les années 1970 le département de vente de grues "P et H".

De 1979 à 1985, Monsieur Saubot a été gérant de la société Electro Ecrémeuse.

En 1985, Monsieur Pierre Saubot acquiert les sociétés Pinguely et Haulotte, qui fusionnèrent 10 ans plus tard, et développe ainsi le marché émergent des nacelles et plateformes élévatrices de personnes.

En 2001, Monsieur Pierre Saubot est nommé entrepreneur de l'année.

Au cours de sa carrière, Monsieur Pierre Saubot fut notamment Président du Syndicat MTPS (Manutention, Travaux Publics, Production de Matériaux et Sidérurgie), Président de l'IPAF (Fédération Internationale des matériels d'accès en hauteur, qui regroupe les constructeurs et loueurs de nacelles) et administrateur de la Fédération des Industries Mécaniques.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET FONCTIONS EXERCÉES

Directeur général de la société SOLEM SAS

Gérant de la Société commerciale du Cinquau

Co-gérant de la SCI LANCELOT

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET FONCTIONS ÉCHUES AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Néant

