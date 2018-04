Haulotte : un analyste vise une croissance de 6,4% du CA

13/04/2018 | 12:05

Haulotte va annoncer mardi prochain son chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2018. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un chiffre de 142 ME, en croissance de +6,4%.



' Malgré la bonne orientation du marché de la nacelle sur l'ensemble des régions (sauf Mexique), le groupe devra faire face à un environnement devises plus défavorable ' indique Portzamparc.



' Nous serons attentifs à tout message concernant la capacité du groupe à passer des hausses de prix dans un contexte inflationniste des matières premières et des composants '.



