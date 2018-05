Vivendi: chiffre d'affaires en hausse de 16% à grâce à la consolidation d'Havas

Données financières (€) CA 2017 2 324 M EBIT 2017 307 M Résultat net 2017 180 M Trésorerie 2017 215 M Rendement 2017 2,10% PER 2017 22,10 PER 2018 20,33 VE / CA 2017 1,59x VE / CA 2018 1,51x Capitalisation 3 903 M Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 9,13 € Ecart / Objectif Moyen -1,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yannick Bolloré Chairman & Chief Executive Officer François Laroze Chief Financial Officer Jacques Séguéla Non-Executive Director Patrick Soulard Independent Director Yves Cannac Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HAVAS 0.00% 0 WPP GROUP -3.88% 21 893 OMNICOM GROUP 2.27% 16 929 PUBLICIS GROUPE 8.24% 16 726 NIELSEN HOLDINGS PLC -14.15% 10 950 INTERPUBLIC GROUP 20.04% 9 330