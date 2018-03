Hecla Mining : REÇOIT UN INVESTISSEMENT DE 40 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS DE RESSOURCES QUÉBEC

La société Hecla Mining Company (NYSE:HL) a annoncé aujourd’hui que Ressources Québec, une filiale à part entière d’Investissement Québec, réalisera un investissement sous forme de prêt de 40 M$ (31,6 M$ US) dans Hecla (« l’investissement »).

L’investissement prendra la forme d’un prêt à terme non garanti privilégié dont le taux du coupon sera de 4,68 % et qui viendra à échéance en même temps que les billets à rendement élevé en circulation, soit dans 37 mois. Le produit servira au développement et à l’expansion de la mine Casa Berardi située dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Comme le souligne Phillips S. Baker junior, président et premier dirigeant d’Hecla : « L’annonce d’aujourd’hui illustre encore une fois pourquoi le Québec est un territoire important dans le secteur minier en Amérique du Nord. Depuis que nous avons fait l’acquisition de la mine Casa Berardi, nous avons noté une amélioration marquée de son fonctionnement : la production a doublé, les réserves et la production d’or ont augmenté et le taux de fréquence de toutes les blessures a diminué de 70 %. Nous avons également ajouté environ 250 travailleurs à la mine depuis son acquisition, l’effectif total étant d’environ 950 actuellement. Nous nous réjouissons de cette occasion de travailler plus étroitement avec le gouvernement du Québec alors que nous continuons de faire croître et de renforcer les activités de la mine. »

« Hecla est une société minière bien établie au Québec, qui offre des emplois de qualité et qui assure un apport important à l’économie de la région. Investissement Québec est heureuse de lui apporter son appui pour qu’elle puisse saisir des occasions de développement tout en poursuivant son expansion dans la province », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d’Investissement Québec.

À PROPOS D’HECLA

Fondée en 1891, la société Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent américain de premier plan, à faible coût, qui exploite des mines en Alaska, en Idaho et au Mexique. Elle produit également de l’or grâce à une mine en exploitation au Québec, Canada. Hecla possède plusieurs propriétés en phase d’exploration et de pré-développement dans sept districts d’exploitation minière aurifère et argentifère de classe mondiale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un bureau d’exploration et des investissements dans des projets d’exploration argentifère au stade préliminaire au Canada.

À PROPOS D’INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.

Mise en garde concernant certains énoncés prospectifs

Les énoncés formulés ou les renseignements fournis dans le présent communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « renseignements de nature prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables permettent de reconnaître ces énoncés de nature prospective. Ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective comprennent des énoncés ou des renseignements concernant la production d’argent en 2017 sur une base consolidée et à chacune des mines de Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian, la production annuelle d’or en 2017 à la mine Casa Berardi de même que la production au cours du quatrième trimestre de 2017. Les hypothèses ou les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la Société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision en raison des risques ou des incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, auxquels sont exposées les activités de la Société.

Les énoncés prospectifs comportent une certaine part de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient nettement différents des résultats projetés, prévus, attendus ou inférés. Ces risques et incertitudes comprennent notamment la volatilité du prix des métaux, la volatilité de la production et des coûts des métaux, les risques relatifs aux litiges, à la réglementation et à l’environnement, les risques d’exploitation, les risques liés à la mise en œuvre des projets, les risques politiques, les risques de conflits de travail, la capacité à recueillir des fonds et les risques et résultats de l’exploration. On se reportera au formulaire 10-K et aux rapports 10-Q de la Société pour obtenir une analyse plus approfondie des facteurs pouvant avoir des répercussions sur les résultats futurs prévus. La Société n’est nullement tenue, et n’a pas l’intention, de mettre à jour les énoncés de nature prospective, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180305006135/fr/