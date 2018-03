HeidelbergCement : La valeur du jour en Europe - HEIDELBERGCEMENT surprend défavorablement avec son dividende 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HeidelbergCement perd 2,52% à 79,60 euros. En plus des mauvais indicateurs publiés ce matin concernant la conjoncture en zone euro - les PMI flash ont fait état d'un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance dans le secteur privé en mars - le cimentier allemand est pénalisé par l'annonce d'un dividende plus faible qu'attendu. Au titre de son exercice 2017, HeidelbergCement propose de verser 1,90 euro à ses actionnaires, soit une augmentation de 19%. Le consensus était à 2,04 euros.Pour Bernstein, cette modération s'explique par le fait que le bilan du groupe a été pénalisé par 381 millions d'euros d'effets de changes défavorables l'année dernière. Cela a empêché HeidelbergCement de se désendetter autant qu'il l'aurait voulu puisque sa dette nette est ressortie à 8,7 milliards d'euros. Elle a représenté 2,6 fois son Ebitda contre une cible à 2,5, souligne l'analyste.Ces considérations ont relégué au second plan des perspectives opérationnelles jugées solides pour 2018. HeidelbergCement a indiqué qu'il vise une croissance "modérée" de son chiffre d'affaires 2018 et une hausse organique de 5 à 10% de son bénéfice opérationnel. Pour y parvenir, le cimentier mise sur la poursuite de l'intégration, pour l'instant sans faute, d'Italcementi. HeidelbergCement a annoncé le mois dernier, lors de la publication de ses résultats préliminaires, qu'il avait dépassé son objectif de synergies en 2017 et qu'il relevait donc son objectif 2018, à 550 millions d'euros.De plus, le groupe allemand indique qu'il va continuer à déployer ses plans d'efficacité opérationnelle et ses mesures destinées à compenser la nouvelle hausse attendue du coût de ses matières premières et de l'énergie. L'un des moyens d'y parvenir va être de répercuter tout ou partie de cette hausse dans ses prix de vente. Cette évolution devrait être soutenue par l'amélioration de la demande globale pour ses produits dans un contexte de reprise économique solide en Europe notamment."Les synergies supplémentaires offrent un bon coussin à HeidelbergCement pour faire face aux défis de ses marchés et éventuellement amortir l'effet d'une accélération forte de ses coûts de matières première", commente Jefferies. Ce dernier fait d'HeidelbergCement sa valeur préférée dans le secteur du ciment européen.