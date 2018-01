Heineken : s'allie au Fonds Mondial en Afrique

26/01/2018 | 14:33

A l'occasion du forum économique mondial de Davos, Heineken annonce le lancement d'un partenariat avec le Fonds Mondial pour lutter contre les épidémies du VIH, de la tuberculose et de la malaria en Afrique.



Dans ce cadre, le brasseur néerlandais apportera son expertise dans les domaines de la logistique et de la communication pour soutenir le Fonds Mondial en atteignant plus efficacement les groupes démographiques les plus exposés à ces maladies.



Heineken va ainsi soutenir les efforts dans des pays africains où il est présent pour améliorer l'effectivité de la distribution jusqu'aux centres de soins et aux patients situés dans les zones reculés, comme il le fait déjà en RDC, en Afrique du Sud et au Nigéria.



