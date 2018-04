Communiqué de presse: Helvetia Fondation de placement: Hypothèques Suisse ouvre de nouvelles perspectives

À partir du 1er mai 2018, le nouveau groupe de placement Hypothèques Suisse d'Helvetia Fondation de placement investira dans des hypothèques suisses. Les caisses de pension suisses pourront ainsi investir indirectement et de façon largement diversifiée - pour plus de rendement et moins de risques.

Le groupe de placement Hypothèques Suisse d'Helvetia Fondation de placement investit à partir du 1er mai 2018 dans des hypothèques suisses garanties exclusivement par des immeubles en Suisse. La fondation de placement profite des connaissances d'Helvetia en matière d'hypothèques et collabore avec MoneyPark et Finovo qui couvrent conjointement l'ensemble de la chaîne de création de valeur hypothécaire. «Le groupe de placement Hypothèques Suisse nous permet de facilement et efficacement mettre en contact preneurs d'hypothèques et investisseurs, c.-à-d. les caisses de pension», explique Dunja Schwander, Directrice de Helvetia Fondation de placement.

Rendement positif pour la caisse de pension en cas de taux d'intérêt négatifs

Par le biais du groupe de placement Hypothèques Suisse, les caisses de pension suisses peuvent investir indirectement et de façon largement diversifiée. Même dans un contexte de taux bas, les hypothèques offrent un rendement supplémentaire attractif par rapport aux obligations suisses. «Par le biais d'un portefeuille diversifié d'hypothèques suisses, nous voulons réaliser un rendement après déduction des coûts qui soit supérieur à celui de l'indice des obligations suisses», poursuit Marcel Hänni, responsable Produits de Helvetia Fondation de placement. De plus, Helvetia est la première fondation de placement à proposer aux investisseurs une solution rapide et peu coûteuse pour couvrir provisoirement ou à long terme le risque de taux d'intérêt au sein du groupe de placement Hypothèques Suisse.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le groupe de placement Hypothèques Suisse sur le site www.helvetia-anlagestiftung.ch/fr.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.