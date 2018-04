Helvetia: Doris Russi Schurter confirmée à la présidence

Zurich (awp) - Les actionnaires de Helvetia ont confirmé vendredi Doris Russi Schurter à la présidence du conseil d'administration, a annoncé l'assureur st-gallois. L'assemblée générale a approuvé toutes les autres résolutions, notamment l'élection des nouveaux administrateurs Beat Fellmann, Thomas Schmuckli et Regula Wallimann.

M. Fellmann est directeur financier (CFO) du groupe de construction Implenia, M. Schmuckli président du conseil d'administration de Bossard et de Credit Suisse Funds et Mme Wallimann administratrice du fournisseur de l'industrie dentaire Straumann et de l'exploitant de réseau Swissgrid.

Les sept administrateurs sortants ont été reconduits dans leurs fonctions. Le dividende de 23 francs suisses par actions a également passé la rampe de l'assemblée générale, selon un communiqué.

Le patron de Raiffeisen, Patrik Gisel, ne s'est pas présenté à sa réélection au conseil d'administration, la banque ayant vendu en septembre sa participation à Helvetia et quitté le pool d'actionnaires avec Patria Société coopérative.

Membre du conseil d'administration de Helvetia Holding depuis 2008, Doris Russi Schurter en avait repris la présidence par intérim suite à la démission en décembre dernier de l'ex-patron de Raiffeisen, Pierin Vincenz.

Ce dernier avait quitté ses fonctions en raison d'une procédure de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés (Finma) le visant dans une affaire de délit d'initié. Le banquier grison se trouve en détention préventive depuis début mars.

Avocate de formation, Mme Russi Schurter est actuellement présidente du conseil d'administration de Patria, de la Banque cantonale de Lucerne (LUKB) et du groupe LZ Medien. Elle siège également à celui de Swiss International Air Lines.

