Henkel : contrat avec Atos

30/01/2018 | 15:32

Henkel et Atos ont signé un contrat portant sur la mise en oeuvre d'importants services d'externalisation informatique auprès du géant allemand des produits de grande consommation.



Dans le cadre de ce contrat, l'ESN sera en charge de l'infrastructure des data centers d'Henkel, dont la gestion mondiale est actuellement assurée sur 2 grands sites en Allemagne et aux États-Unis.



S'appuyant sur l'environnement existant des data centers, Atos développera un cloud privé partagé qui fournira à Henkel une base sécurisée permettant d'exécuter et de gérer aisément et de manière flexible toutes les applications du groupe, tout en conservant un niveau de contrôle optimal. Ce cloud fournira par ailleurs une base pour l'utilisation de l'offre Atos Canopy Orchestrated Hybrid.





