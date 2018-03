Henkel : un démarrage plus lent que prévu au 1er trimestre

19/03/2018 | 10:49

Le titre Henkel s'inscrit en net repli lundi matin, le groupe allemand de produits de grande consommation ayant annoncé un 'lent démarrage' pour son premier trimestre tout en confirmant ses prévisions pour l'exercice 2018.



L'action de la société spécialisée dans les cosmétiques et les produits d'hygiène personnelle basée à Düsseldorf cède actuellement 5,4%, à 104,5 euros à Francfort. Sur un an, le titre recule de près de 14%.



Henkel a indiqué ce matin que son activité de biens de consommation avait été affectée par des problèmes au niveau de sa chaîne logistique en Amérique du Nord, des changements intervenus au niveau des systèmes de transport ayant perturbé les livraisons.



'Cela ne concerne que les pôles lessives et les produits d'entretien, ainsi que les ventes de détail du pôle beauté. Les adhésifs et les produits de beauté destinés aux professionnels ne sont pas concernés', précisent toutefois les analystes chez Bryan Garnier.



Malgré ce lent démarrage, Henkel a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2018.



Sa croissance organique devrait ainsi être de l'ordre de 2% à 4%, tandis que la marge d'exploitation (EBIT) devrait elle augmenter à plus de 17,5%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.