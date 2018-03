HENKEL : lanterne rouge du Dax après un début d'année raté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de plus de 5% à 104,55 euros, Henkel accuse la plus forte baisse du Dax 30. Les investisseurs sanctionnent le début d'année médiocre de la multinationale. Dans un communiqué, le géant des biens de consommation a prévenu que son premier trimestre avait été marqué par des difficultés de livraison en Amérique du Nord. Ces difficultés, qui proviennent de changements effectués dans sa chaîne logistique, ont été répertoriées et sont en cours de résolution, a assuré le fabricant de la lessive Persil et du shampooing Schwarzkopf.Le directeur général d'Henkel, Hans Van Bylen, a annoncé un retour à la normal au deuxième trimestre.Concrètement, explique-t-il, la branche produits d'entretien et beauté accusera une croissance organique négative au premier trimestre. En revanche, la branche Adhésifs (marque Loctite), qui génère environ la moitié des ventes du groupe, continue de montrer un fort développement.Au final, la croissance organique d'Henkel devrait être légèrement positive au premier trimestre 2018.Malgré ce départ poussif, le groupe a confirmé ses prévisions 2018 d'une croissance organique comprise entre 2% et 4%. La marge opérationnelle ajustée est, elle, toujours attendue en hausse à plus de 17,5%. Henkel table enfin sur une augmentation des bénéfices ajustés par action préférentielle en euros comprise entre 5 et 8 %.