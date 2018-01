H&M : Jefferies abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et abaissé son objectif de cours de 210 à 165 couronnes suédoises sur H&M en prévision de résultats du quatrième trimestre (publiés le 31 janvier) qui s'annoncent faibles. Le bureau d'études juge que, compte tenu de la dégradation des performances opérationnelles de H&M, le maintien de la politique de hausse progressive du dividende est en question : l'analyste prévoit même que le groupe pourrait annoncer une baisse de son dividende de 9,75 à 9 couronnes suédoises.Surtout, Jefferies souligne que le grand rendez-vous est la journée investisseurs de H&M le 14 février. Le groupe devra y annoncer des mesures pour optimiser son parc de magasins et améliorer sa logistique et la gestion de ses stocks.