H&M : nouveau repli en Bourse, début d'année 'difficile'

27/03/2018 | 12:59

H&M a indiqué mardi avoir connu un début d'année 'difficile', le groupe suédois de prêt-à-porter bon marché s'efforçant d'accélérer sa transformation au sein d'un marché de plus en plus digitalisé.



Sur son premier trimestre clos fin février, le géant de la mode dit avoir dégagé une marge brute de 49,9%, contre 52,1% sur la même époque l'année dernière.



Conséquence, son bénéfice ajusté a nettement reculé pour s'établir à 1,26 milliard de couronnes suédoises, contre 3,21 milliards de SEK l'année précédente.



H&M, qui a qualifié 2018 d''année de transition', explique ces chiffres peu réjouissants par des promotions faites dans des circonstances peu favorables ainsi qu'un hiver particulièrement froid ayant pénalisé les ventes de la nouvelle collection.



'Last but not least, les stocks ont encore augmenté, atteignant 17,6% du chiffre d'affaires, contre 16,7% l'année dernière', soulignent ce matin les analystes chez Bryan Garnier.



'Le début de l'année a donc été encore plus difficile que prévu', a indiqué le courtier.



Le titre H&M cédait 4,8% à 121,2 couronnes suédoises ce matin à la Bourse de Stockholm.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.