Hennes & Mauritz : COS se renforce en France

H&M développe sa marque haut de gamme sur le marché français.

Le premier magasin COS a été ouvert en 2007 à Londres sur Regent Street. C’est ensuite en 2009 que le premier magasin parisien est ouvert à Paris rue des Rosiers.

COS, acronyme de Collection Of Style, a pour ambition d’élargir l’offre de H&M avec des produits plus haut de gamme, aux lignes épurées alliant design et qualité, coupes et mode au meilleur prix et s’adressant aux hommes et aux femmes.

Aux 14 magasins en France et aux corners au Printemps et aux Galeries Lafayette s’ajouteront deux nouveaux points de ventes. A Nantes dès de mois de mai dans un espace de près de 600 m2 situé rue Crébillon puis à Lyon dans le centre commercial Grand Hôtel Dieu récemment inauguré. Le magasin fera 610 m2 et s’intègrera dans le bâti historique de l’ancien hôpital.

COS créé en 2007 compte aujourd’hui plus de 230 magasins répartis dans près de 40 pays. Récemment des implantations nouvelles ont été réalisées dans des pays comme la Malaisie, Israël, la Slovénie, et le Qatar.

Le développement de cette nouvelle marque semble être un succès mais le groupe H&M ne communique pas pour l’instant son chiffre d’affaires.

COS est donc une marque du groupe HENNES & MAURITZ (H&M), coté à la Bourse de Berlin.