Hennes & Mauritz : H&M prépare un site de e-commerce multimarque

Le groupe suédois a fêté ses 70 ans et projetterait de lancer un site discount multimarque.

Le chiffre d’affaires 2017 d’H&M est en hausse de 4%, à plus de 22 milliards d’euros. Mais la concurrence du secteur est telle que les suédois auraient décidé un changement stratégique. En effet le nombre de magasins pourrait baisser en 2018, tandis que le groupe travaillerait actuellement sur le projet « P12 », un site de e-commerce « Paradis du style et de la chasse aux bonnes affaires ».

H&M aurait d’ores et déjà signé avec 60 marques. C’est le média suédois Breakit qui s’est rendu sur place : d’après lui une centaine de personnes (développeurs, webmarketeurs, etc.) travaillerait sur P12. L’investissement s’élèverait à plus de 50 millions d’euros.

Le numéro 2 mondial du prêt-à-porter tire enfin les leçons du constat que les clients préfèrent maintenant acheter en ligne plutôt que dans les magasins. Egalement que son site actuel est fortement concurrencé par des plateformes comme Zalando qui recense un nombre incroyable de marques, que l’internaute compare à souhait puis achète.

Le cours de l’action Hennes & Mauritz, propriétaire de H&M, est en baisse de -33,95% depuis 5 ans. Le groupe suédois se doit de réagir face à ses concurrents aux dents longues tel que Zara ou Uniqlo. En plus de ce projet Web, H&M lancera donc prochainement une nouvelle marque, Nyden, positionnée haut de gamme et s’adressant aux millennials branchés. Comme indiqué dans notre article du 21 décembre dernier, le groupe lancera aussi prochainement (certainement au printemps) sa marque numéro 1 H&M sur le site d’e-commerce Tmall, géant chinois s’il en est.

Il se peut bien que ce début 2018 soit la période appropriée (un point d'entrée) pour investir dans Hennes & Mauritz, vu que l'action a baissé suite aux résultats du dernier trimestre 2017 (moins bons qu'attendus) et au vu des projets 2018 que l'on vient d'évoquer.

Le groupe H&M possède aussi les marques LOGG, Cos, & Other Stories, Arket, Monki, Cheap Monday,