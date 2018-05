1ère édition du concours interne de l’innovation HERIGE : la créativité comme levier de progrès

HERIGE a récompensé, le 20 avril dernier, les lauréats de son premier Concours de l'innovation interne. Lancé il y a un an, ce challenge s'inscrit dans une dynamique de valorisation des voix de toute l'entreprise. Il vise à identifier les idées les plus créatives et créatrices de valeur proposées par des collaborateurs ayant une appétence pour l'innovation.

L'opération a permis de remonter près d'une cinquantaine d'idées, dont 24 ont été retenues pour participer à un oral final au Village by CA Atlantique Vendée à Nantes, dont le Groupe est partenaire ambassadeur. Au cours de cet événement, 12 projets ont été récompensés dans les quatre thèmes phares : efficacité commerciale ; nouveaux services et produits ; productivité-agilité-simplification et qualité de vie au travail.

« Nous sommes très satisfaits de cette première édition et souhaitons pouvoir pérenniser ce rendez-vous plutôt sur un rythme pluriannuel. En effet, l'enjeu est de faire émerger concrètement les projets au sein de l'entreprise. L'ensemble des lauréats, mais aussi toutes les idées proposées dans le cadre de ce concours, feront l'objet d'un suivi régulier, pour accompagner leur mise en oeuvre, mesurer leur apport et leur diffusion au sein de nos différentes activités. Nous souhaitons les accueillir dans le cadre du Campus Intrapreneurs et leur porter une attention particulière. », explique GÉRARD CHARRIER, Directeur Général du Groupe.

Une opportunité pour favoriser la transversalité

Reflets des pistes privilégiées pour améliorer la performance du Groupe et de ses activités, les thèmes témoignent d'une démarche d'innovation sociale. « Le projet a permis aux collaborateurs de réfléchir autour des enjeux forts du Groupe, et de les partager avec d'autres métiers. », explique CAROLINE LUTINIER, Responsable Communication et membre du groupe pilote du concours.

Chaque collaborateur, de l'opérateur au chauffeur, en passant par le directeur de point de vente ou le commercial, était libre de concourir, seul ou en équipe de quatre. La transversalité des métiers et des activités a été favorisée. Cette association des profils s'est mise en place naturellement.

Une démarche solidaire

Les trois lauréats de chaque catégorie ont respectivement remporté un chèque de 2 000 €, 1 000 € ou 500 €, ainsi qu'un deuxième chèque de la même somme à reverser à l'association de leur choix (soutenant l'enfance, l'éducation ou la construction). De nombreux lauréats ont ainsi choisi l'association MARTIAL CAILLAUD, soutenue depuis vingt ans par le Groupe.

Née en 1997 de l'initiative de collaborateurs, elle oeuvre pour des actions humanitaires et des projets concrets, touchant à la construction et à l'éducation des enfants, dans des pays et zones défavorisés. Forte d'une quinzaine de projets réalisés (Sénégal, Kenya, Afrique du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Kerala en Inde, Vietnam, Brésil, Argentine, Bali, Tanzanie, Rajasthan en Inde du Nord), elle est présente aujourd'hui sur trois continents.

Une journée sous le signe de l'innovation

À l'occasion de la journée de remise des prix, un Forum de l'innovation a été organisé en partenariat avec les activités du Groupe afin de partager les nouveaux projets auprès des collaborateurs présents. HERIGE avait également mis sur pied un « lab' éphémère », animé par le zBis*. Il s'articulait autour de trois démonstrations :

Autre temps fort de la journée, la présentation du projet « 1ère maison construite par impression 3D au monde en seulement quelques jours », à Nantes, par ses concepteurs BENOÎT FURET, Responsable scientifique du projet BATIPRINT3D et ALEXANDRE AMBIEHL, porteur de la StartUp d'impression 3D pour la construction 4DTOBUILD.

* zBis, structure se décrivant comme « une salle de gym de la créativité », a notamment accompagné les « innovateurs » HERIGE dans la constitution de leur dossier, le prototypage de leur projet ou encore la préparation de leur pitch.

