HERIGE : ATLANTEM présente ses nouveautés en matière de portes de garage

Axé sur les modèles et solutions design, le nouveau catalogue PORTES DE GARAGE 2018 d'ATLANTEM annonce de nombreuses nouveautés. Après le succès de son offre intégralement revue l'année dernière, le spécialiste poursuit le développement en proposant :

trois nouveaux modèles coordonnés avec la porte d'entrée et le portail,

avec la porte d'entrée et le portail, des évolutions au niveau de la motorisation avec le pack sécurité et confort SOMMER DUO PRO+, qui offre une couverture complète des solutions SOMFY et DELTA DORE dans le cadre de l'approche maison connectée.

Attaché au soin du détail et à la qualité du service, ATLANTEM fait également évoluer la garantie des modèles ATTRACTIVE, EXCLUSIVE et INTUITIVE :

la partie mécanique (rails horizontaux, montants, ressorts et accessoires montés) est désormais garantie 5 ans ,

, les panneaux isolants de 40 mm passent à 7 ans de garantie sur les coloris de base, RAL et sur le plaxé.

Opter pour l'harmonie avec la collection « LES COORDONNÉS »

Afin de compléter les trois nouvelles lignes de portails et de portes d'entrée de la collection « LES COORDONNÉS », ATLANTEM propose leurs équivalents en portes de garage. Leur esthétique résolument moderne rappelle les inserts inox, le vitrage dépoli et les rainurages des autres équipements. Conjuguant l'élégance du verre à la robustesse de l'Alu'nox, elles apportent du cachet aux extérieurs :

HARVEY : l'association de courbes et carrés rompt le rythme linéaire des larges bandes habituelles ou des panneaux lisses.

: l'association de courbes et carrés rompt le rythme linéaire des larges bandes habituelles ou des panneaux lisses. LUNA : l'Alu'nox, taillé sous forme de lignes arrondies, adoucit le style de la porte.

: l'Alu'nox, taillé sous forme de lignes arrondies, adoucit le style de la porte. WARD : l'intégration de l'Alu'nox en forme de croissant donne l'image d'un soleil qui jaillit.

Motorisation « SOMMER DUO PRO+ » : confort et sécurité

Le pack SOMMER DUO PRO+ constitue une source de sérénité pour l'utilisateur. En cas de tentative d'effraction, l'ALARME BUZZER se déclenche et le moteur « pousse » pour contrer l'ouverture. Un véritable gage de sécurité. L'option LOCK permet de passer de 100 à 300 kg de poussée pour les plus grandes portes. Côté confort, une barrette de LED éclaire le boitier de commandes mural et répartit de manière optimale la lumière dans le garage. En cas de panne d'électricité, la batterie de secours dispose d'une durée de vie de six ans.

Un succès qui se confirme

Le succès du renouvellement intégral de la gamme en 2017, fondé sur le confort, la simplicité de pose, le gain de temps et de main d'oeuvre, conforte ATLANTEM dans ses choix. Les retours des artisans sont positifs :

La porte sectionnelle ATTRACTIVE permet de gagner du temps à la pose grâce à l'intégration des ressorts à traction dans les montants. Sa faible retombée de linteau, à 115 mm, autorise une installation dans tous les garages, sans perte de passage utile . Un atout pour les maîtres d'ouvrage !

permet de grâce à l'intégration des ressorts à traction dans les montants. Sa faible retombée de linteau, à 115 mm, autorise une installation . Un atout pour les maîtres d'ouvrage ! La porte sectionnelle EXCLUSIVE rassure par ses composants robustes : ressorts laqués poudrés, quincaillerie blanche, embouts de rails arrière moulés. Elle se distingue sur le marché grâce à son système de pose rapide, intégré dans les montants .

rassure par ses : ressorts laqués poudrés, quincaillerie blanche, embouts de rails arrière moulés. Elle se distingue sur le marché grâce à son . La porte latérale INTUITIVE ne nécessite pas de mode d'emploi ! Son système de précadre séduit les artisans qui recherchent une pose rapide et sereine. Les doubles roulettes réglables permettent des ajustements fins et un fonctionnement optimal.

ne nécessite pas de mode d'emploi ! Son système de précadre séduit les artisans qui recherchent une pose rapide et sereine. Les doubles roulettes réglables permettent des ajustements fins et un fonctionnement optimal. Les portes enroulables ENGADINE et ESTÉREL sont de plus en plus plébiscitées pour optimiser la place dans le garage. Le coffre du modèle ENGADINE de 300 ou 360 mm, sur des coulisses de 150 mm, illustre la qualité de l'équipement. La motorisation ROLIXO IO de SOMFY propose un fonctionnement connecté, simple à manipuler. Leur valeur ajoutée : le câblage réalisé au préalable en atelier qui offre un véritable gain de temps à la pose et à la mise en service.

Le [+] : services et accompagnement

Besoin d'une information sur un type de pose ou d'un conseil pour un réglage ? ATLANTEM met à disposition une hotline gratuite pour conseiller et assister rapidement les poseurs. Des formations sont également dispensées, sur site ou sur chantier, sur l'ensemble de la gamme pour acquérir une totale autonomie, et optimiser la qualité et la rapidité de pose.

ATLANTEM

ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 195 Ko)