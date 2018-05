HERIGE : CHARUEL dévoile ses nouveaux portails et claustras dans son catalogue 2018

Dédié aux particuliers, le catalogue 2018 du réseau d'installateurs CHARUEL reflète les engagements de ce spécialiste du portail : innovation, qualité, personnalisation. Il dévoile un florilège de nouveautés pensées pour répondre aux tendances de la décoration extérieure et diversifier le choix des particuliers :

La gamme de portails en aluminium s'enrichit d'une collection baptisée « Innovation » . Se composant de dix modèles exclusifs, au design moderne et épuré, elle se caractérise par des lames traverses larges (250 x 50 mm), l'intégration de remplissage ou de tôle perforée, ou encore la création d'un liseré fin affleurant.

Deux systèmes de motorisation font leur entrée dans le catalogue 2018 : ROLY pour les portails coulissants 1 vantail, et INVISIO, destiné aux portails battants.

Pour la première fois, une gamme de six claustras en aluminium, synonymes d'élégance, intègre l'offre.

Extension de la collection innovation

CHARUEL dévoile la collection « Innovation » et ses dix modèles exclusifs dont les lames traverses larges, haute et basse, contribuent au design épuré et droit.

Personnalisables pour composer librement le portail de ses rêves, ils multiplient les finitions et les coloris (palette RAL) afin de répondre au plus près des tendances du marché et des envies des particuliers.

MELLICTA

Ce modèle, gris ou blanc, conjugue des lames traverses et des liserés affleurants de 30 x 50 mm, allant du gris clair au noir. Pour un effet original, tout en élégance, un dégradé « Distorsion », allant du gris foncé au très clair (RAL 9005, RAL 7016, RAL 7037, RAL 7004, RAL 7035) est disponible en option.

BOLORIA

L'esthétique de ce portail se caractérise par un insert de tôle perforée motif galet. Il apporte du raffinement et de la douceur à ce modèle aux lames traverses larges.

SATURNIA

Ses lames traverses de 250 x 50 mm sont rythmées par des liserés partiels de couleurs de 30 x 50 mm.

LYSANDRA

Ce portail allie lames traverses et lames d'un autre coloris au choix. Cette alternance est soulignée par des lames de différentes hauteurs (340, 200, 120 et 100 mm), conférant un style dynamique à l'ensemble.

SPHINX

Ce modèle multiplie les effets de style et de couleurs. Il conjugue un meneau vertical en tôle laquée de 250 x 50 mm à motif Gaufre, des lames traverses haute et basse de 250 x 50 mm et des lames de remplissage de 200 x 20 mm. Une traverse centrale de 80 x 50 mm vient cadencer le tout.

HORIZON et ELATIOR

Composés de lames traverses larges, ces portails intègrent un (HORIZON) ou deux (ELATIOR) inserts ajourés qui offrent une ouverture sur l'extérieur.

Ils se déclinent en trois autres esthétiques :

LIMORITE

Ajouré pour jouer les effets de lumière avec des lames traverses de 250 x 50 mm et des espaces ouverts de 80 mm.

OREKA

Classique avec des lames traverses larges et des liserés affleurants fins.

PONTIA

Avec un liseré affleurant de 30 x 50 mm en finition chêne irlandais pour personnaliser ce modèle aux lames traverses larges.

Le [+] confort : deux nouveaux moteurs invisibles

CHARUEL propose un large choix de motorisations équipées de la technologie IO qu'il enrichit avec deux nouveaux moteurs dissimulés totalement dans les poteaux.

ROLY, un moteur invisible, dissimulé dans le poteau de guidage et dédié aux portails coulissants un vantail en aluminium. Pour des finitions harmonieuses, la crémaillère est intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail.

INVISIO, un moteur destiné aux portails battants en aluminium. Directement, dissimulé dans le montant, il offre une esthétique harmonieuse. Les capots de protection sont laqués de la même teinte que le portail.

Nouvelle gamme de claustras contemporains

La nouvelle gamme de claustras est idéale pour les particuliers souhaitant préserver des regards leur jardin ou terrasse, et délimiter leur propriété. En aluminium, elle est conçue en harmonie avec la collection de portails et clôtures CHARUEL.

Créés sur-mesure pour s'adapter à tous les projets, les claustras se déclinent en 180 coloris (nuancier RAL) pour se marier à l'environnement existant. Par exemple, une palette de bleus pour les villas marines, de verts ou de marrons pour les grands domaines arborés, de gris pour un style contemporain… Gages de qualité et de fiabilité, ils sont fixés avec des potelets en aluminium, à sceller ou sur platine.

La gamme regroupe cinq modèles :

PLUMBAGO

Composé de lames de 200 x 20 mm, il intègre une tôle perforée dont le motif est à personnaliser selon les goûts : CROSS, BULLES DE SAVON, GAUFRE et OEILLET.

ZIMBRA

Ses lames obliques de 130 x 20 mm permettent de voir qui passent devant sa propriété… sans être vu !

PINELIA

Disponible en deux versions, ce claustra se dote de lames pleines 200 x 20 mm qui peuvent être interverties par un liseré plus clair en option.

PALISOTA

Résolument moderne, son esthétique se distingue par des lames fines de 120 x 20 mm.

PRIMULA

Ses lames très larges (340 x 20 mm) augmentent le sentiment de protection et d'intimité.

CHARUEL

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 46 professionnels du portail répartis sur l'ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre complète de portails PVC et ALUMINIUM, réalisés dans son usine de Carentoir (56). https://www.charuel.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 11 usines françaises. https://www.atlantem.fr

